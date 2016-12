„Bal mascat” însângerat

22:38:10 / 21 Aprilie 2015

Opriti-va !!!

Am inteles.Un articol "cuminte",care nu deranjeaza pe nimeni.Dar nu face niciun serviciu,nimanui.Am fost la spectacol,am ani buni de cand sunt "fan"al acestei institutii,careia ii stiu repertoriul si posibilitatile.Stiu bine cum a fost"inainte"si ce este acum.Daca Teatrul s-a depopulat si colectivele artistice sunt injumatatite,vina o poarta "casapii PSD-isti,si sper sa dea socoteala vreodata.Dar vreau sa spun ceva ce vad ca nimeni nu este dispus sa comenteze:calitatea invitatilor din strainatate este sub orice critica !!! In frunte cu acest Koichi Inoue,dirijor foarte slab,care s-a aciuat la Constanta de ani buni,si care are o prestatie jalnica!!!!Pentru cine nu a fost duminica la "BAL Mascat",trebuie sa spun cu mahnire ca spectacolul s-a intrerupt de 3(trei)ori,din fosa orchestrei auzindu-se strigatele disperate ale "maestrului" incercand sa gaseasca din nou comunicarea cu artistii...M-am uitat peste balustrada fosei si am vazut chipurile uimite al e muzicienilor care nu mai pricepeau nimic,iar solistii incercand sa reia fraza muzicala pierduta pe undeva,hacuita de sabia japonezului...Nu e prima data,cum de atatea ori au "cantat"pe scena niste pseudo-soliste obisnuite mai mult cu pregatirea sushi-ului decat cu nobila arta a bellcanto-ului.De aceea spun,opriti-va si nu mai chemati nulitati artistice,ca va pierdeti si bruma de spectatori...Am prietteni care de cate ori vad in distributie japonezi,spun "pas"...Si zau ca e pacat de ultima inisula de cultura a Constantei.