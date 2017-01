„Bal mascat“, la Teatrul „Oleg Danovski“

La final de săptămână, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” invită publicul constănțean la... „Bal mascat”, pe acorduri verdiene. Spectacolul se va desfășura, sâmbătă, de la ora 19.00, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu și va beneficia de o distribuție de excepție. Rolul contelui Riccardo va fi interpretat de tenorul Răzvan Săraru, iar contele Renato va fi întruchipat de baritonul constănțean Ionuț Pascu, stabilit de ani buni de zile la București, pe care publicul l-a ovaționat joi seară, la pupitrul dirijoral al concertului pop-rock simfonic „A Whole New World”. Amalia va fi redată de soprana Madeleine Pascu din București, rolul vrăjitoarei Ulrika fiind interpretat tot de o solistă din Capitală, mezzosoprana Georgeta Grigore, cea care a debutat pe scena constănțeană în ianuarie 2015, tot în rolul unui vrăjitoare, Azucena, dintr-o altă faimoasă operă verdiană, „Trubadurul”. Pajul Oscar va fi întruchipat de Smaranda Drăghici. Din distribuție mai fac parte: Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte, Marius Eftimie și Mădălin Băldău.

Spectacolul „Bal mascat” îi este dedicat cunoscutei scriitoare și traducătoare Ileana Vulpescu, la împlinirea a 84 de ani. Născută pe 21 mai, de praznicul Sfinților Împărați „Constantin și Elena”, scriitoarea își va serba ziua de naștere în sala Teatrului „Oleg Danovski”, la inițiativa revistei „Manifest românește”. Regia spectacolului este semnată de Carmen Dobrescu, iar scenografia e realizată de Horia Popescu.

Biletele pentru acest spectacol au prețuri de 25, 30 și 40 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

