Bețivii au pus stăpânire pe șoselele județului!

Se spune că volanul și sticla cu alcool nu fac casă bună. „Pe naiba!”, ar spune bețivii care dau dovadă de un tupeu ieșit din comun și ies cu mașinile pe stradă deși nu se pot ține nici pe picioare. Totuși, polițiștii au ac de cojocul lor. La data de 21 septembrie, la ora 17.53, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe I. M. M., în vârstă de 19 ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot în 21 septembrie, orele 15.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia l-au depistat pe M.S., în vârstă de 71 ani, din Medgidia, care a condus un autoturism pe strada Griviței din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Un alt șofer băut a fost prins în Năvodari. Este vorba despre O. G., în vârstă de 56 de ani, din Năvodari, care a condus un autoturism pe strada Principală din localitate. Pe lângă faptul să se afla sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul nici nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Nu în ultimul rând, în după-amiaza de 21 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 8 Rurale Băneasa l-au depistat pe C. V., în vârstă de 60 de ani, din localitatea Adamclisi, care a condus un autoturism pe aleea Monumentului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.