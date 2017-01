Când va fi gata noul sistem de iluminat din Constanța

08:34:14 / 05 Martie 2016

In compozitorilor s-au instalat stâlpii de iluminat public inca de anul trecut dar nici in ziua de azi nu funcționează si la cum merg lucrurile nu iu vad functionnad orea curând. Cat trebuie să mai așteptăm pana avem măcar lumină ca de asfalt nici vorbă. In fiecare an primim hârtii la impozit că se asfaltează dar rămânem cu hârtiile. Oare cei din primărie chiar nu au nici un fel de scrupule. Se pare că nu. ....