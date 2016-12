Care sunt câștigătoarele concursului „5 rochii prețioase pentru 5 mirese fabuloase“

Târgul „Ghidul Miresei 2016”, desfășurat weekend-ul trecut la Pavilionul Expozițional din Constanța, a fost un veritabil loc de pelerinaj pentru viitorii miri, dornici să pună la punct chiar și cele mai mici detalii ale nunții lor. Dar pentru cinci tinere norocoase, cititoare ale ziarului „Telegraf”, evenimentul a fost mult mai mult decât atât. Vorbim despre câștigătoarele concursului „5 rochii prețioase pentru 5 mirese fabuloase”, organizat de cotidianul nostru, în colaborare cu organizatorii Târgului „Ghidul Miresei 2016”. Amintim că, potrivit regulamentului campaniei, viitoarele mirese au avut ocazia, în perioada 10 - 20 noiembrie, să participe la acest concurs, la care au avut posibilitatea să câștige un voucher de 1.000 de euro pentru achiziționarea unei rochii de mireasă de la unul dintre brandurile partenere. Tot ce au avut de făcut a fost să decupeze taloanele de participare din cotidianul „Telegraf” și să le depună în urnele special amenajate la Târgul „Ghidul Miresei 2016”, desfășurat în perioada 18 - 20 noiembrie.

CINE SUNT MIRESELE FABULOASE

Fericitele câștigătoare au fost desemnate în urma unei trageri la sorți, ce a avut loc, duminică, 20 noiembrie. Prima câștigătoare a concursului este Alexandra Despina Șteflea, care va îmbrăca o rochie de 1.000 de euro realizată de „Innocenti Sposa”. Ea este urmată de Sorina Roman, care a câștigat un voucher de 1.000 de euro din care își va putea achiziționa o rochie de la „Avangarde Brides”. Tot un voucher de 1.000 de euro a primit și Marinela Focan, care va putea folosi premiul pentru a cumpăra o rochie marca „Bella Sposa”. De asemenea, Alina Petre va putea îmbrăca, în ziua nunții sale, o rochie de la „Aryanna Karen”, în valoare tot de 1.000 de euro. Nu în ultimul rând, Emanuela-Elena Tudor este fericita câștigătoare a unui voucher de 1.000 de euro din care își va putea cumpăra o rochie de mireasă marca „Natalia Vasiliev”.

SECRETUL NOROCULUI

Dintre viitoarele mirese norocoase, cea care a ieșit cel mai mult în evidență este Alexandra Despina Șteflea, al cărei nume a fost extras de patru ori (!), însă, conform regulamentului, a câștigat doar un singur voucher. Am fost curioși să aflăm care este secretul din spatele norocului său, așa că am rugat-o să ni-l destăinuie și nouă. „Am vrut să fiu sigură că voi câștiga, așa că am cumpărat ziarul „Telegraf” în fiecare zi a campaniei. În unele zile am luat și câte două exemplare. În total, cred că am depus vreo 17 taloane, pentru că am vrut să câștig. Mă voi căsători în 2 septembrie 2017 și mă bucur că, prin acest concurs, am scutit din cheltuieli”, a spus Alexandra Despina Șteflea, câștigătoarea unuia dintre voucherele oferite prin concursul organizat de „Telegraf”.