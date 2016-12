Cât de grea e iarna 2016? Vezi ce spun specialiștii!

Oricât de mult ne-a speriat codul galben de ger, care ne avertizează că frigul extrem nu vrea să ne părăsească până luni, 25 ianuarie, ar fi bine să nu intrăm în panică. Specialiștii spun că iarna aceasta nu este nici pe departe una cruntă în adevăratul sens al cuvântului. Din contră, avem de-a face cu o iarnă blândă, având în vedere că, în mod normal, în Dobrogea anotimpul friguros se manifestă cu 5 episoade de viscol. ”Cu siguranță nu vorbim de o iarnă nemiloasă. Viscolul de zilele trecute a fost primul din această iarnă. De obicei, în sud-estul României ar trebui să avem un episod de viscol în decembrie, două în ianuarie și încă unul în februarie”, a spus, pentru ”Telegraf”, directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coțofan. Și nu doar în acest an avem parte de temperaturi nefiresc de mari. De câțiva ani încoace, a devenit o obișnuință ca zilele de iarnă să fie foarte blânde și însorite.

RECORD DE TEMPERATURĂ GLOBALĂ 2015 a fost cel mai cald an din istoria modernă, în contextul în care în noiembrie s-au înregistrat cele mai mari temperaturi din ultimii 130, de când se fac înregistrări de temperatură. ”Există o tendință de creștere a temperaturilor nu numai iarna. Și vara temperaturile sunt mai ridicate decât în mod normal, în ultimul timp. Să nu uităm și că decembrie 2015 a fost cea mai caldă lună decembrie din ultimii 30 de ani”, a adăugat Coțofan. Și ianuarie a debutat cu temperaturi mari, așa că putem spune că suntem departe de a simți furia unei ierni aspre, cu adevărat grele. Doar în ultimele zile gerul năprasnic a cuprins toată România, însă în curând vom vorbi din nou despre temperaturi ridicate. ”Săptămâna aceasta sunt temperaturi sub limitele normale, într-adevăr. Pentru perioada asta ar fi normale temperaturi de -3 grade Celsius, iar acum avem temperaturi medii de -7, -8 sau -9 grade C. Începând de săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces de încălzire”, potrivit directorului Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Până atunci însă, frigul va persista. Vineri, 22 ianuarie, în Dobrogea vor fi maxime cuprinse între -5 și -1 grad C și minime între -13 și -9 grade C. Sâmbătă, 23 ianuarie, temperaturile maxime se vor situa între -8 și -4 grade C, iar cele minime între -14 și -10 grade C. Duminică, 24 ianuarie, temperaturile maxime se vor încadra între -11 și -5 grade C, iar minimele între -15 și -11 grade C. Luni, 25 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 şi -4 grade C, iar cele minime între -11 şi -7 grade C. De-a lungul anilor, România s-a confruntat de multe ori cu ierni aspre, cu ger și zăpadă viscolită. Dintre toate episoadele de viscol ce au afectat România, iarna din februarie 1954 a fost cea mai grea.