Câte deşeuri electrice ar trebui să colecteze un român într-un an?

Conform legislaţiei europene căreia România i se supune ca stat membru UE, fiecare cetăţean ar trebui să colecteze anual 4 kg de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Nerespectarea acestei obligaţii poate duce la penalități zilnice pentru stat de zeci de mii de euro. Ţinta de 4 kg de deşeuri electrice pe cap de locuitor poate părea, pentru mulţi, una exagerată sau chiar imposibil de atins. Însă pe fondul societăţii de consum din România, luând în calcul gradul de înlocuire a electrocasnicelor vechi, constatăm că există în gospodăriile românilor aparate vechi de 20, 30 de ani, care sunt depozitate incorect şi inutil. Pe de altă parte, durata de viaţă a electrocasnicelor şi aparatelor electrice de mici dimensiuni nu este atât de mare, acestea având un grad de înlocuire mult mai ridicat. Cum poate, aşadar, un român să adune 4 kg de deşeuri electrice într-un an? Într-o bucătărie obişnuită există o cafetieră, un prăjitor de pâine, un mixer sau alte asemenea aparate de mici dimensiuni. Greutatea unui asemenea deşeu este între 1 - 2 kg, în medie. O hotă de bucătărie cântăreşte în jur de 6 kg, iar un cuptor cu microunde - aproximativ 11 kg. Iată, deci, că dintr-un aparat mic de bucătărie şi o hotă poţi colecta cantitatea de deşeuri electrice pentru tine şi soţia ta, pentru un an. Sau dintr-un cuptor cu microunde şi o cafetieră date la reciclare, respecţi obligaţia de colectare pe un an, pentru 3 membri ai familiei. Dacă luăm în calcul electrocasnicele mari, veţi fi surprinşi cum nu doar o familie cu 4 membri îşi atinge cota de 4 kg DEEE, ci 2 sau chiar 3 familii. Asta pentru că un singur frigider clasic, de aproximativ 46 kg, sau o maşină de spălat, care cântăreşte cam 51 kg, reprezintă cota anuală de DEEE pe care 11-12 cetăţeni ar trebui să o colecteze selectiv.

Dintre electronicele şi electrocasnicele comune, un televizor CRT cântăreşte în jur de 20 kg, un monitor CRT de calculator - aproximativ 12 kg, o imprimantă - 7 kg, iar un aspirator - 5 kg. Şi din aparate mai mici se pot aduna uşor 4 kg: un ventilator electric înseamnă cam 3,5 kg, un telefon fix sau un fier de călcat cântărește 1 kg, iar aparatele de îngrijire personală au, în medie, jumătate de kilogram. Conform statisticilor, un român consumă, în medie, 8 baterii pe an. Astfel, într-o familie cu trei membri, doar din bateriile consumate se poate acumula cel puțin jumătate de kilogram de deşeuri. Becurile şi acumulatorii uzaţi în decurs de un an vor creşte şi ei cantitatea de deşeuri pe care orice român o produce anual. Iar această cantitate este important să ajungă la punctele de colectare speciale, pentru a fi trimisă la reciclare. Aşadar, ţinta de 4 kg de deşeuri electrice şi electronice nu este imposibilă. Se poate atinge, atât timp cât colectăm selectiv deşeurile pe care le producem, de la o mică baterie, la un frigider, și nu le aruncăm la gunoi. Ce facem cu ele după ce le-am adunat? Simplu - intrăm pe www.rorec.ro şi găsim harta punctelor de colectare unde se pot depune deşeurile electrice, iar dacă avem deşeuri de electrocasnice grele sau voluminoase, putem suna gratis la TelVerde 0800 444 800 şi o echipă a Asociației Române pentru Reciclare RoRec va veni să le preia direct de la domiciliu, gratuit!