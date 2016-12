Cazinoul din Constanța, văzut prin obiectivul unui celebru fotograf olandez

Cea mai frumoasă și cunoscută clădire-simbol a Constanței, Cazinoul, a ajuns vedetă în presa din străinătate. Jurnaliștii de la weather.com au publicat un grăitor reportaj despre mărirea și decăderea celebrului edificiu. Materialul este însoțit de o serie de fotografii foarte expresive, care arată situația dezolantă în care a ajuns simbolul de la malul Mării Negre. Din păcate, starea Cazinoului vorbește clar despre birocrație și lupta de interese.

Cazinoul din Constanța, un veritabil simbol al României, a ajuns (din nou) subiect de presă în străinătate. Site-ul weather.com a publicat miercuri, 27 aprilie, un deosebit fotoreportaj despre această bijuterie de la malul Mării Negre. În articolul intitulat „Stunning Photos of Romania's Abandoned Casino by the Sea”, jurnalista Stephanie Valera descrie edificiul construit în stil Art Nouveau ca fiind „o clădire maiestuoasă la marginea Mării Negre care astăzi se descompune lent”. Chiar și în starea în care este, Cazinoul, considerat, demult, „Monte Carlo de România”, atrage în continuare turiști. De asemenea, prin frumusețe și unicitate, clădirea este extrem de ofertantă pentru fotografii profesioniști de pretutindeni. Recent, fotograful olandez Roman Robroek, care este foarte pasionat de locuri abandonate, a venit special în România pentru a fotografia edificiul-simbol al României. Ceea ce a surprins în imaginile sale este pur și simplu dezolant. „Fotografiile arată doar vopseaua curățată, ferestre sparte și ziduri șubrezite”, scriu cei de la weather.com. Deși a crezut că știe la ce să se aștepte atunci când a venit la Constanța, Roman Robroek a fost surprins de starea deplorabilă în care se regăsește clădirea. „Locul era plin de fecale de porumbel și pisică, motiv pentru care mirosea teribil. În general era foarte, foarte murdar, mult mai murdar decât mă așteptam. Am fost cel puțin șocat de ceea ce am văzut”, a declarat Robroek, citat de weather.com.

CUM A AJUNS CAZINOUL ÎN ACEASTĂ STARE?

Probabil că Roman Robroek ar fi regăsit un peisaj mult mai frumos și curat dacă edificiul ar fi fost reabilitat. Amintim că, după mai mulți ani în care clădirea Cazinoului a fost lăsată să se deterioreze, Primăria Constanța a încercat să o reabiliteze în 2006, însă Guvernul Alianţei PNL + PD a blocat orice demers. În 2007, Cazinoul a fost concesionat, pentru 49 de ani, grupului „Queen” din Israel. După numeroase tergiversări cauzate de guvernele portocalii, autoritățile locale au preluat înapoi clădirea mai deteriorată decât era. În 2014, ea a fost transferată în administrarea Companiei Naționale de Investiții (CNI), ca o ultimă soluție de salvare. Numai că proiectul s-a lovit din nou de piedici. Anul trecut, cu numai câteva luni înainte de licitația de atribuire a contractului pentru executarea lucrărilor, cele cinci firme care s-au înscris în cursă au fost descalificate de CNI, pentru că niciuna nu întrunea condițiile necesare. De parcă lucrurile nu erau suficient de complicate, două dintre societățile care s-au înscris la licitație au atacat în instanță decizia prin care au fost descalificate, blocând astfel demersurile pentru restaurarea Cazinoului, monument unic în România. Săptămâna trecută, instanța a respins definitiv contestația celor două firme. Prin urmare, licitațiile ar putea fi reluate în perioada următoare, ceea ce înseamnă că lucrurile se îndreaptă spre un făgaș normal. Reportajul integral și original publicat pe weather.com îl puteți citi accesând link-ul: https://weather.com/travel/news/abandoned-casino-roman-robroek.

