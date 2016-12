Ce a lăsat în urmă viitura din Corbu?

URMĂRILE DEZASTRULUI Viiturile care au lovit satele Corbu și Luminița (din comuna Corbu) au lăsat în urmă pagube care cu greu pot fi contorizate. Zeci de familii sunt nevoite să stea la rude și apropiați, după ce casele lor au fost inundate, iar apa s-a infiltrat în ziduri. Două case din chirpici s-au prăbușit complet din cauza viiturilor provocate de precipitațiile-record care au atins, în doar câteva ore, 176 de litri pe metru pătrat. După mai bine de 36 de ore de la dezastru, localnicii încă nu și-au revenit din șoc. Cot la cot cu pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” și cu angajații Administrației Bazinale de Apă „Dobrogea-Litoral”, ei încă se chinuie să recupereze ce se mai poate salva din bunuri și să își scoată noroiul din case și curți. Refuză să își părăsească locuințele, deși recunosc că nu mai pot sta, cel puțin pentru o vreme, în casele șubrezite. Mulți se tem că nu vor putea să treacă peste iarnă, în condițiile în care agoniseala lor s-a dus pe apa Sâmbetei. „Am pierdut tot ce am avut. Electrocasnicele s-au stricat toate: două televizoare, aspiratorul, frigiderul, mașina de spălat, mașina de cusut electrică. Nici nu mai știu câte am pierdut”, a spus Mirela Danciu, care se teme că va rămâne și fără casă. „Nu mai pot să stau în propria locuință. Pereții bucătăriei s-au prăbușit, iar zidurile holului și băii se pot dărâma din clipă în clipă. Nu cred că voi trece cu bine de iarnă”, a povestit, cu ochii în lacrimi, femeia. Cumnatul ei, Marian Dicu, este în aceeași situație. „Nici nu am realizat când mi-a intrat apa în casă. Viiturile au venit cu o putere atât de mare încât mi-au inundat locuința în maximum două minute”, a povestit bărbatul. Primarul Marian Gălbinașu a anunțat că va convoca o ședință extraordinară de Consiliu Local, pentru a hotărî ce măsuri se impun. „Deocamdată încă evaluăm pagubele și nu vom avea un bilanț prea curând. Nu aveam cum să prevenim acest dezastru pentru că, în momentul în care am fost avertizați de meteorologi, viiturile năvăliseră în comună”, a explicat primarul.

DRUMURI PLINE DE MÂL Vestea bună este că circulația a revenit la normal pe drumul județean 226, în dreptul rafinăriei Rompetrol, după ce pompierii au acționat cu motopompe pentru a „seca” balta formată pe șosea. Nu la fel stă situația pe câteva dintre străzile interioare din comună. Cel puțin două artere sunt acoperite cu un strat gros de mâl, așa încât nu pot fi circulate nici cu automobile de teren, iar utilajele de intervenții se deplasează cu mare dificultate până la casele sinistraților. 33 de pompieri de la ISU „Dobrogea” au acționat cu șapte autospeciale de intervenție și trei motopompe, pentru a-i ajuta pe localnici să își curețe gospodăriile. Autoritățile au promis că vor interveni și în zilele următoare, până când situația va reveni la normal.

