Centru de zi pentru copiii necăjiți din Grădina

25 de copii din comuna Grădina, dintre care opt abandonaţi şi 17 care provin din familii destrămate, pot spune că au şansa de a duce o viaţă aproape normală, similară cu cea a tovarășilor de joacă din comunitate. Acest lucru este posibil după ce Primăria a deschis un centru de zi pentru copiii care provin din familii defavorizate, proiect care s-a derulat cu fonduri europene. Primarul Gabriela Iacobici a spus că valoarea proiectului este de 2,4 milioane de lei, banii fiind utilizaţi pentru dotarea şi echiparea centrului. „Primăria a deţinut o Casă a Agronomului în Grădina, construcţie veche de peste 30 de ani, pe care am reabilitat-o şi am echipat-o corespunzător pentru funcţionarea unui centru pentru copii. Avem noroc cu această clădire, pentru că altfel nu am fi putut iniţia o astfel de investiţie. Fostul sediu al Casei Agronomului este modernizat, pentru ca cei năpăstuiţi de soartă să se poată bucura de cele mai bune condiţii. Copiii vor primi, la centrul de zi, o mâncare caldă, se vor juca şi îşi vor face şi temele pentru şcoală”, a declarat Iacobici.