Cineastul australian George Miller va prezida juriul Festivalului de Film de la Cannes în 2016

Regizorul, scenaristul și producătorul australian George Miller va fi președintele ediției din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, care se va desfășura în perioada 11-22 mai. Cel mai recent film al lui George Miller, ”Mad Max: Drumul furiei / Mad Max: Fury Road”, a fost prezentat la ediția din 2015 a Festivalului de la Cannes, în afara competiţiei. Lungmetrajul ”Mad Max: Drumul furiei”, regizat de George Miller, se numără printre peliculele nominalizate la ediția din acest an a premiilor Oscar. Filmul lui George Miller a primit 10 nominalizări la Oscarurile 2016, inclusiv la categoria Cel mai bun film. În acest an, George Miller și ceilalți membri ai juriului, care urmează să fie anunțați, vor decerna trofeul Palme d’Or, la finalul celei de-a 69-a ediții a Festivalului de la Cannes, potrivit unui anunț făcut marți de organizatorii evenimentului. George Miller a declarat că îi face o plăcere imensă să prezideze juriului prestigiosului eveniment, care dezvăluie ”comori ale cinematografiei din toată lumea”, și să dezbată pasionant alături de ceilalți membri ai juriului. ”Este o mare onoare”, a mai spus cineastul în vârstă de 70 de ani.

Născut în Australia, George Miller a absolvit cursurile Facultăţii de Medicină din Sydney, unde a început, în timpul rezidenţiatului, să filmeze scurtmetraje, în colaborare cu asociatul său Byron Kennedy, cu care a înfiinţat compania Kennedy Miller. Scurtmetrajul lor ”Violence in the Cinema” a câştigat premiul Institutului de Film din Australia şi i-a încurajat să filmeze un prim lungmetraj, ”Mad Max”, în 1979, care a devenit un succes planetar. În 1983, a regizat - după John Landis, Steven Spielberg şi Joe Dante - ultimul episod din ”Zona crepusculară: Filmul / Twilight Zone: The Movie”. În 1987, George Miller a revenit la Hollywood pentru a regiza ”Vrăjitoarele din Eastwick / The Witches of Eastwick” şi a produs apoi seriale TV, lungmetraje TV şi trei filme pentru marele ecran: ”Linişte apăsătoare / Dead Calm”, regizat de Philip Noyce, ”Flirt / Flirting” şi ”The Year My Voice Broke”, regizate de John Duigan. A revenit în spatele camerei de filmat cu filmul ”Lorenzo / Lorenzo's Oil” (1992), cu care a fost nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun scenariu original. A cumpărat apoi drepturile de ecranizare pentru ”Babe - Cel mai curajos porc din oraş”, pe care l-a adaptat şi produs - acel lungmetraj a primit şapte nominalizări la Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun film. A regizat și o continuare, ”Noile aventuri ale lui Babe în oraş”, în 1998. George Miller a regizat apoi "Happy Feet - Mumble cel mai tare dansator”, pentru care a primit Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie, în 2007. A regizat şi continuarea acestuia, ”Happy Feet 2: Mumble dansează din nou”, în 2011.

Juriul Festivalului de Film de la Cannes a fost prezidat în ultimii ani de mai multe figuri de mare valoare ale cinematografiei mondiale, precum fraţii Joel şi Ethan Coen în 2015, Steven Spielberg în 2013, Robert de Niro în 2011, Tim Burton în 2010 şi Sean Penn în 2008. În 2015, premiul Palme d'Or al Festivalului de la Cannes a fost câştigat de pelicula ”Dheepan”, a regizorului francez Jacques Audiard.