Colțul Troll-ului - Telenovela „Gaura din buget“, aproape de final

Gaura din bugetul 2016 a fost un soi de pisică a lui Schroedinger combinată cu o petardă clasică. Declarația iresponsabilă (?) a șefului PSD a pus pe jar membri ai Parlamentului și o serie de instituții de stat angrenate, în acel moment, în elaborarea bugetului pentru 2017. Și, cum investigarea găurii a luat fața noului buget, oamenii au pasat în liniște (și-n spatele haosului OUG 13) un plan mega-optimist, pe lângă care și-un roman SF e mai realist. Ăsta ar fi un scenariu posibil, conform senatorului liberal Florin Cîțu. Ce-a fost, ce n-a fost, asta e o altă poveste. Urmări palpabile sunt, însă: România se împrumută acum mai scump ca-n urmă cu două luni și, evident, nimeni nu răspunde pentru asta. În ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor s-a văzut nevoit să anuleze două licitații de obligațiuni, pentru că dobânda cerută de bancheri era mult prea mare. Și e nevoie de bani pentru finanțarea deficitului, căci bugetul e presat cu seriozitate de promisiunile electorale. Episodul absurd al serialului-telenovelă „Gaura din buget“ a fost totuși preluarea de către Comisia Națională de Prognoză a estimărilor din programul de guvernare al PSD, întru elaborarea și publicarea (cu vreo două luni înainte de termen) a prognozei de iarnă (pe baza căreia se face bugetul anual...). O altă mutare distractivă a fost cea prin care lunii februarie i s-au mai adăugat două zile, pentru ca raportul de încasări fiscale să dea cu plus (via impozitul mai mare pe veniturile majorate la 1.450 lei). Practic, zilele de 1 și 2 martie au fost băgate în februarie; de ce nu? În opinia lui Cîțu, s-ar fi încercat un jaf perfect, prin OUG 6 și 9, intervenții la limita legalității ale Curții de Conturi, și, evident, OUG 13. Așteptăm cu interes raportul final al Comisiilor de buget cu privire la rectificările bugetare din 2016.