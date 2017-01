Comedie cu Sergiu şi Andrei

Un duo comic extrem de original, format din Sergiu Floroaia şi Andrei Ciobanu, susţine, în premieră la Constanţa, o reprezentaţie de umor ce se anunţă extrem de interesantă. Cei doi vor fi prezenţi în această seară, de la ora 21.00, pe scena clubului Phoenix din oraş, unde vor prezenta un show de stand-up comedy cu momente de parodie muzicală. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 30 de lei.

Spectacolul face parte din turneul naţional „Stand Up in the City“. Parodiile şi filmuleţele lor comice au împânzit internetul şi se bucură de un succes în plină expansiune, în rândul tinerilor.