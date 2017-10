Constanța are cea mai nouă sală de arte marțiale din țară

Gazdă a numeroase gale de arte marțiale, Constanța are, începând de marți, o sală modernă dedicată antrenamentelor la nivel înalt de kickboxing, MMA, box și kyokushin. Proiectul a fost inițiat și dezvoltat de unul dintre cei mai buni luptători români din circuitul Superkombat, constănțeanul Alexandru Filip, și își propune să fie academia de unde vor pleca următorii campioni din orașul de la malul mării. Noua locație, denumită Shark Gyms Constanța, și-a deschis porțile într-o atmosferă de sărbătoare, creată de sportivii de la clubul de pe litoral, dar și de sponsori și susținători, printre care s-a numărat și Corina Martin, vicepreședinteleAsociaţiei Litoral - Delta Dunării. "În urmă cu trei ani, când m-am apucat de kickboxing, m-am pregătit împreună cu Daniel Asaftei și Cătălin Cășaru într-un garaj, în condiții inumane. Mă bucur că avem o echipă atât de numeroasă, că am reușit să facem performanță din nimic, fără antrenori specializați, doar cu ambiție și voință. După noi, au venit sportivi tineri, ca Edi Chelariu sau Ozer Mustafa, care au confirmat la nivel internațional. O mare parte din reușită se datorează sponsorilor și ținem să le mulțumim pentru susținere. Sala a fost o chestie personală, pe care i-o dedic lui Daniel Asaftei, cel care a format această echipă și ne-a ținut uniți. Într-un an și jumătate vom avea o sală și mai mare, proiectul fiind deja demarat", a spus Alex Filip.

Printre cei cooptați în staff-ul tehnic se numără și fostul mare pugilist constănțean Ionuț Gheorghe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004. "Îi pregătesc pe sportivi la tehnica de brațe, care este foarte importantă în acest sport", a explicat fostul sportiv. "Doar să-l avem pe Ionuț Gheorghe în sală este o onoare, darămite să ne și antreneze. Peste tot unde mergem împreună în țară, toată lumea a avut numai cuvinte de laudă pentru el", a adăugat Alex Filip, care le-a dat și un sfat luptătorilor tineri: "Mi-aș fi dorit foarte mult să beneficiez la vârsta voastră o astfel de sală. Aveți mănuși de 100 de euro, echipamente, suplimente, tot ce vreți. Iar prin ce am făcut noi, aveți șansa de a merge la gale peste hotare, unde sunteți plătiți să luptați. Depinde doar de voi să ajungeți departe, pentru că puteți deveni superstaruri și să câștigați mulți bani".