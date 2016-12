Constantinescu, acuzat că a finanţat sportul printr-o metodă devenită lege!

Incredibil, dar adevărat! Iniţiativele preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, de a sprijini sportul constănţean, interpretate de procurorii DNA ca fiind tot atâtea motive de dosar penal, s-au transformat acum în literă de lege, publicată în „Monitorul Oficial al României“. Într-unul dintre cele patru dosare deschise în prezent pe numele lui Nicușor Constantinescu, președintele ales al CJC este acuzat că a finanțat sportul constănțean, respectând hotărâri adoptate de consilierii județeni. De luni, „Monitorul Oficial al României“ găzduieşte modificările Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, în care, la articolul 18, se modifică litera ”b” din indicele 1 în sensul că "prin Hotărâre de Consiliu Local/Judeţean se pot finanţa de la bugetul local/judeţean structurile sportive din sportul de performanţă, sport care este de interes naţional şi nu de interes general, în sensul Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile". Cu alte cuvinte, fapta penală care i se impută lui Constantinescu - susținerea sportului de performanță - nu numai că este permisă, ci este chiar încurajată prin lege. Modificarea legislativă a pornit de la ministrul Sportului, Gabriela Szabo, care a anunţat, în şedinţa de Guvern din 4 martie, că au fost adoptate două modificări la Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, una dintre acestea creând baza juridică prin care autorităţile locale pot finanţa sportul de performanţă de interes naţional. „Reforma pe care am început-o are implicații în toate aspectele fenomenului sportiv românesc, iar o componentă majoră a acestei reforme este crearea bazei juridice prin care să putem implica autoritățile locale în sprijinirea financiară a activităților sportive de performanță”, declara, atunci, ministrul Sportului. Această modificare legislativă a venit din nevoia de a face lucrurile să funcţioneze la nivelul judeţelor şi s-a impus ca o necesitate în strategia ministerului de resort. Astfel, acuzaţiile DNA la adresa lui Nicuşor Constantinescu - „Sunt vinovat că am dat, prin hotărâre de Consiliu Județean, bani la cluburile sportive, la HCM Constanța, la clubul de fotbal Farul Constanța, la Club Volei Municipal Constanța, campioana României, și la alte asociații și cluburi care sunt campioane de zeci de ani. Sunt vinovat pentru că am dus la îndeplinire aceste proiecte de hotărâre și pentru asta sunt târât în fața instanței de către procurorii DNA“ - sunt nu numai derizorii, ci şi absurde.

Că, fără ajutor din partea autorităţilor judeţene, sportul nu are cum să funcţioneze o ştim cu toţii şi o spun toţi preşedinţii de federaţii şi cluburi sportive. La Constanţa, mai mult decât în oricare alt judeţ, rezultatele obţinute şi cu sprijinul CJC sunt mai mult decât vizibile. Şi vom da numai două exemple, cele mai cunoscute:

Handbal Club Municipal - a ajuns să facă performanţă şi să se lupte de la egal la egal cu echipe puternice, recunoscute la nivel mondial, după ce a fost sprijinită financiar de CJC. HCM are 9 titluri naționale, 6 Cupe ale României și 3 Supercupe. A participat în două semifinale de Cupa Challenge și Cupa Cupelor și a devenit cunoscută prin victoriile de răsunet obținute în Champions League.

CVM Tomis Constanța - are în palmares 5 titluri de campioană a României și 8 Cupe naționale și a făcut meciuri de răsunet în cele mai tari competiții europene de volei, CEV Cup și Champions League.

O altă acuzaţie din acest ultim dosar se referă la o tentativă de abuz în serviciu, Constantinescu fiind acuzat că a retras de pe ordinea de zi a ședinței CJC din februarie hotărâri care vizau tocmai alocarea de bani către echipele sportive. Constantinescu a precizat în fața instanței că a făcut acest lucru după ce, inițial, a cerut explicații de la Curtea de Conturi despre modul în care poate face finanțarea. Curtea însă a răspuns că nu poate oferi consultanță juridică. Pentru a elimina orice suspiciune, Constantinescu a cerut lămuriri și de la Ministerul Finanțelor despre alocarea de bani pentru sport, dar răspunsul a venit prea târziu, așa că a retras proiectele de pe ordinea de zi. În acest dosar, astăzi, Constantinescu se va prezenta din nou în faţa judecătorilor pentru a afla dacă va fi eliberat sau nu, în cea de 51-a înfăţişare din acest an.

"Eram foarte aproape de retragerea din competiții"

În contextul publicării modificării legislative, ieri, la sediul CJC, a avut loc o întâlnire între vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al CJC, Cristinel Dragomir, și reprezentanții cluburilor constănțene HCM, CVM Tomis, CSU Neptun, RCJ Farul și FC Farul. „Noi am considerat întotdeauna că finanțarea echipelor de performanță la nivelul județului Constanța, pe lângă sportul de masă, reprezintă o prioritate a județului și o obligație a noastră. Dacă până acum nu puteam finanța aceste cluburi conform Legii 350, odată cu Ordonanța nr. 2 cluburile de performanță pot fi finanțate exclusiv în baza Legii Sportului, printr-un contract de finanțare. Această ordonanță este o gură de oxigen pentru toate cluburile sportive. Faptul că s-a ajuns să se interpreteze ca ajutorul pe care l-am dat unui club să fie o plată nelegală a ridicat multe semne de întrebare, iar această ordonanță clarifică lucrurile. Președintele în exercițiu al CJC, Nicușor Constantinescu, a făcut de mai mult timp demersuri pentru modificarea acestei legi, care este o gură de oxigen pentru toate cluburile sportive. Avem aprobat un buget de 15 milioane de lei pentru sportul de performanță în 2015 la nivelul județului Constanța. Joi vom convoca o ședință extraordinară a CJC, fiecare club va prezenta suma necesară desfășurării activității, iar începând de săptămâna viitoare vom aloca banii”, a declarat Cristinel Dragomir.

Potrivit reprezentanților cluburilor sportive şi președinților federațiilor de specialitate, schimbările în cadrul legislativ sunt extrem de binevenite, în contextul în care se ştie cu cât efort financiar se face sportul de performanţă. Potrivit acestora, la nivelul judeţului Constanţa, aproape toate echipele erau în pragul retragerii din competiţii din cauza lipsei banilor, situaţie ce poate fi descrisă ca fiind criminală în contextul situării sportului în sfera strategiilor naţionale.

Directorul executiv al HCM, Nurhan Ali: „Am sperat încă de anul trecut și iată că într-un târziu s-a găsit această soluție. Eu spuneam de mult timp că nu poți face sport de performanță aplicând Legea 350. Nu știam ce să mai fac, iar cel puțin la HCM am pierdut jucători de valoare, deoarece nu a fost o situație clară din punct de vedere financiar. Nu vrem să facem lucruri cu jumătăți de măsură, gen evitarea retrogradării, pentru că ne dorim doar performanța. Mi s-a părut o utopie ceea ce i s-a întâmplat lui Nicușor Constantinescu. Să acuzi un om care a intenționat să facă sport de performanță în județul Constanța mi s-a părut un lucru urât și total aiurea. Poate că multă lume nu înțelege cât de importantă este activitatea sportivă în viața socială a unei comunități”.

Directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr: „Această veste ne-a descrețit toate ridurile de pe frunte, pentru că eram foarte aproape de retragerea din competiții. Modificarea legii este un prim pas făcut în vederea reglementării finanțării sportului de performanță în România. S-a dovedit că tot ceea ce a făcut președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a fost cu bună intenție, pentru sportul constănțean și românesc, și nu a fost în zadar”.

Directorul sportiv al CSU Neptun, Silviu Băiceanu: „Este o măsură binevenită, un pas spre normalitate. Eram foarte aproape de a spune „stop“ activității. Sper să avem de acum încolo o altfel de dezvoltare a handbalului feminin constănțean. Nicușor Constantinescu nu a făcut altceva decât să ajute sportul constănțean”.

Președintele FC Farul, Auraș Brașoveanu: „Cu sprijinul CJC, prin proiectul aprobat, sperăm să redăm strălucirea de altădată a Farului. Legea clarifică modul de finanțare pentru sportul de performanță și trebuie înțeles faptul că sportul reprezintă un interes național”.

Președintele FRH, Alexandru Dedu: „Este un mare ajutor adus sportului. Având această pârghie legală, cred că se salvează multe echipe. Ținând cont de (performanţele - n.r.) HCM Constanța, nu mai există nicio scuză legată de finanțarea acestei echipe“.