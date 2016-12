CS Pompierul a câștigat, în premieră, Cupa Firmelor

A III-a ediție a Campionatului de minifotbal rezervat firmelor s-a încheiat sâmbătă, pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanţa, cu victoria echipei CS Pompierul Constanța. În ultimul act, Pompierul a trecut, cu scorul de 6-3, de Terra Semper, experiența foștilor jucători Cristi Petcu și Adi Voicu (de la FC Farul Constanța și Callatis Mangalia), Aurel Chelu (de la Callatis Mangalia), desemnat cel mai bun jucător al turneului, și Orhan Feta (de la Cimentul Medgidia) fiind decisivă în stabilirea învingătoarei. „A fost o finală încinsă, împotriva unei echipe care a alergat mult. Experienţa noastră şi-a spus cuvântul. Suntem extrem de fericiţi pentru această victorie”, a declarat Aurel Chelu. Cel mai bun portar al turneului a fost ales Bogdan Bulgăr, de la Terra Semper. „A fost un turneu foarte bun pentru noi. Am semănat un pic cu Danemarca din 1992, adunaţi, aşa, în două săptămâni, iar ca joc cu Grecia din 2004, dar, din păcate, nu am câştigat. În finală am dat peste o echipă foarte tare, care a ştiut să speculeze fiecare greşeală a noastră”, a spus Bogdan Bulgăr. În finala mică, Fila SH a învins, cu scorul de 7-1, echipa B.B.B. Tot sâmbătă a avut loc și un meci caritabil, între echipele Black Sea Equilibrium și Fundația ARKA.

„A fost o ediţie extraordinară. Pentru următoarea vrem să mărim numărul de echipe la 60 şi să facem preliminarii, cu zece grupe de câte şase formații. Mă bucur că firmele încep să răspundă pozitiv iniţiativei noastre”, a declarat Daniel Ene, organizatorul acestui turneu.