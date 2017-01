Dă-ne, Doamne, staule, să golim parcările!

Ce am mai putea comenta în fața acestui tip de staționare? Mai nimic. Să găsim scuze unui personaj care a lăsat mașina pe un marcaj care interzice asta? Să constatăm că sunt destule locuri în parcare? Să vorbim iar despre respectul pentru ceilalți și respectul pentru sine? Orice am spune, se vor găsi apărători ai șoferului cu pricina care să ne critice. Ba pentru că suntem prea duri. Ba pentru că nu vedem alți "cocalari". Ba pentru că sunt probleme mult mai grave decât parcatul aiurea în curtea Kaufland etc... Îi lăsăm pe cititori să comenteze.

Dacă găsiți exemple similare de boi/vaci care parchează, remiteți-le la adresa office@telegrafonline.ro. Vă mulțumim atât pentru efortul făcut, dar și pentru orice informație suplimentară legată de copitatele care au parcat ca-n ogradă.

Citește și:

Cum ajunge cireada în parcare?! Cu mașina...

Jumătate (de stradă) eu, jumătate voi...

Mercedes cu handicap, condus de un bullboy

Cum blochezi jumătate de bandă de bulevard

Întrebare de parcagiu: Dacă ești nesimțit înseamnă că ai handicap?

Expoziție de staționare ca-n staul

Ăștia-s handicapați, nu persoane cu dizabilități!

N-avem cazuri, câți bolizi parchează pe locurile pentru persoane cu handicap

Handicapat moral parcat pe locul pentru persoane cu dizabilități

Iartă-i, Doamne, că nu știu să parcheze!

Cât de „smart“ să fii ca să parchezi așa?