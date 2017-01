„Dobrogea între pământ şi apă”, la Istanbul

Artista constănţeană Mariana Constantinescu a dus la Istanbul ceva din farmecul inefabil al străvechiului pământ românesc dintre Dunăre şi Mare, prin mijlocirea a 21 de picturi. Reunite sub titulatura „Dobrogea între pământ şi apă”, expoziţia s-a bucurat de aprecierea publicului turc ce a ţinut să-i fie alături constănţencei la vernisajul care a avut loc pe 15 aprilie, la Yldiz Tehnik Universitesi.

O DORINŢĂ DE UN AN „Am fost foarte bine primiţi. Toţi au fost foarte încântaţi, le-a plăcut tuturor foarte mult. Mi-am propus de un an să expun acolo şi iată că am reuşit. Publicul s-a uitat mult la lucrări. La vernisaj au venit foarte mulţi studenţi, profesori şi colegi de-ai lor. Au venit şi artiştii turci care participă, an de an, la Tabăra de pictură „Lucian Grigorescu” de la Medgidia. A fost o experienţă minunată”, a spus Mariana Constantinescu.

La galeria de artă a universităţii din Istanbul, expoziţia „Dobrogea între pământ şi apă” va rămâne deschisă până vineri, pentru ca apoi să fie itinerată într-un alt spaţiu expoziţional din metropola turcă.

Despre lucrările Mihaelei Constantinescu le-a vorbit istanbulezilor criticul de artă Alice Dinculescu. „Mariana Constantinescu este un artist al locului, un dobrogean care se descoperă pe sine la o vârstă a maturităţii, într-o ipostază pe care nici ea n-o bănuise cândva. Posibilitatea exprimării a tot ceea ce gândeşte şi iubeşte în interiorul său profund îşi va găsi expresia printr-o „regăsire altfel”, atunci când meditează, deoarece la ea pictura devine imaginea investigării unei lumi pe care o naşte realitatea înconjurătoare şi acest demers nu are loc în etape meticuloase ale cercetării, ci mai degrabă în descărcări seriale ale acumulărilor personale. „Între pământ şi apă” este starea ce o caracterizează ca fiinţă umană şi ca artist curios în acelaşi timp, între pământ şi apă fiind spaţiul în care şi-a conştientizat existenţa, iubind aceste elemente primordiale cu un profund ataşament”, a spus criticul de artă constănţean.

ATRACŢIE SENTIMENTALĂ, DETAŞARE RAŢIONALĂ „Pictura Marianei Constantinescu, reunită sub titlul „Dobrogea între pământ şi apă”, oferă contactul cu lucrări de dată recentă a căror parcurgere vizuală comunică atracţie sentimentală, detaşare raţională, un joc amuzant cu decorativul, o tentaţie curioasă către abstract combinată cu plăcere nedisimulată pentru figurativ, astfel încât întreaga ambianţă a locului dintre pământ şi apă devine parte a ritmului universal. O pictură în care povestea despre existenţă, formă şi culoare continuă, iar modalitatea exprimării se constituie într-o relatare estetică personală”, a conchis criticul de artă Alice Dinculescu.