Două bătrâne decedate, găsite într-o garsonieră din Constanța!

Polițiștii au pornit o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care două bătrâne din Constanța, una de 78 și cealaltă de 80 de ani, și-au pierdut viețile. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce vecinii celor două femei, care locuiau în blocul T3, situat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din municipiul Constanța, au apelat miercuri, în jurul prânzului, linia unică 112 și au anunțat că din garsoniera femeilor răzbate un miros urât. "Este vorba despre două surori, una dintre ele imobilizată la pat, care locuiau la parterul imobilului. De câteva zile se simțea un miros ciudat în acea zonă a holului. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, așa că am sunat la 112", a declarat un bărbat care locuiește în imobil. "În garsonieră stăteau două surori. Cu una dintre ele mă mai întâlneam pe scară, dar nu am mai văzut-o de aproape trei săptămâni. Cealaltă nu se putea deplasa. Nu m-am gândit că li s-a întâmplat ceva, dar am înțeles acum de la vecini că au fost amândouă găsite fără suflare în casă", a povestit o locatară.

ANCHETĂ După primirea apelului prin 112, la fața locului s-au deplasat pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" și polițiștii Secției 2. Militarii au fost nevoiți să spargă ușa garsonierei pentru a putea intra în locuință. În secundele următoare, aceștia au descoperit cadavrele aflate în stare de putrefacție ale celor două surori. Medicii care s-au deplasat la solicitare nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesele femeilor. Pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu au ajuns și criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, care au făcut cercetări în garsonieră. Oamenii legii spun că pe cadavre nu s-au descoperit urme de violență. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la morgă, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții. Polițiștii constănțeni continuă ancheta.