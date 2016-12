E ultima lună din an în care mai puteți merge la tratament prin Casa de Pensii!

Pensionarii cu diverse probleme de sănătate se pot reface la băi. Însă ar fi bine să se grăbească, deoarece noiembrie este ultima lună din an în care ei mai pot merge să se trateze cu bilete prin Casa de Pensii. CJP Constanţa oferă, pentru prima serie din noiembrie, 328 de bilete la tratament. ”Este ultima lună în care pensionarii primesc bilete de tratament, însă va mai veni o serie de bilete. Pentru a ridica biletele din prima serie, persoanele interesate se pot prezenta la sediul CJP Constanța, la parter, ghișeul 1, de luni până vineri, între orele 8.00 și 13.30, până pe 9 noiembrie”, a precizat Mutiș. Plecările în staţiuni se vor face duminică, 15 noiembrie.

FIECARE STAȚIUNE ARE BENEFICIILE EI Dacă doriți să mergeți la tratament în această perioadă, o puteți face în toate stațiunile din România. Ar fi bine să știți că, pentru bolile reumatismale, specialiștii recomandă stațiunile Geoagiu, Moneasa și Pucioasa, iar pentru bolile respiratorii, indicat ar fi să mergeți la Slănic Prahova. De asemenea, stațiunea Covasna se recomandă în tratarea bolilor cardio-vasculare. Pensionarii care vor să obţină un bilet de tratament balnear pot beneficia o singură dată de această oportunitate, în cursul unui an. Prețurile biletelor oferite prin CJP Constanța sunt mult mai mici comparativ cu cele practicate de centrele de tratament. Există și categorii de persoane care beneficiază de gratuități. Vorbim despre foștii deținuți politici, veteranii de război, persoanele cu handicap grav și accentuat sau persoanele persecutate din motive politice, conform Legii 189/2000, potrivit purtătorului de cuvânt al CJP Constanța. La CJP Constanţa au fost depuse în cursul acestui an aproximativ 10.000 de cereri, toate fiind soluţionate, potrivit Kristinei Mutiș.