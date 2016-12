Echipa feminină de gimnastică a României a ratat calificarea directă la JO din 2016

Echipa feminină de gimnastică a României a ratat, sâmbătă, calificarea directă la Jocurile Olimpice din 2016, fiind pe locul 9 după 7 subdiviziuni din 12, în calificările Campionatelor Mondiale de la Glasgow, în condițiile în care doar primele opt clasate obțin direct biletele la JO, și ar urma să participe, în premieră, la turneul preolimpic.

Echipa României a evoluat, vineri, în prima subdiviziune a calificărilor, încheind cu un total de 217,220 puncte, locul 8 după primele șase subdiviziuni. Sâmbătă, în prima subdiviziune a zilei, a 7-a din calificări, au intrat în concurs și gimnastele din China (medalie de argint pe echipe la CM din 2014), care au încheiat cu un total de 225,127 puncte (locul 3), astfel încât echipa României a coborât pe locul 9.

Echipa României, medaliată cu echipa la fiecare ediție a JO, începând din 1976, a ratat astfel pentru prima dată calificarea directă la JO în istoria recentă a competiției și ar urma să evolueze, tot în premieră, la un turneu preolimpic, alături de celelalte echipe clasate pe locurile 9-16 la CM de la Glasgow. Turneul preolimpic, la care se va lupta pentru ultimele patru locuri calificante la JO, va avea loc tot la Rio, în perioada 16-19 aprilie 2016. La JO de anul viitor vor intra în concurs 12 echipe, opt calificate direct de la Campionatele Mondiale din acest an, plus primele patru clasate la turneul preolimpic.

NADIA COMĂNECI, TRISTĂ DUPĂ RATAREA CALIFICĂRII

Nadia Comăneci a vorbit despre eșecul echipei feminine de gimnastică a României la CM de la Glasgow, multipla campioană afirmând, într-un interviu acordat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), că se simte tristă pentru gimnastele tricolore, pe care le-a simțit panicate după accidentările survenite în lot. „Mă simt atât de tristă pentru ce s-a întâmplat, pentru că totul a început cu accidentarea Cătălinei Ponor și ea nu e aici. Am fost cu echipa când și Anamaria Ocolișan s-a accidentat la gleznă și am simțit o mare panică în interiorul echipei. Și, chiar dacă încerci să nu te gândești la asta, e greu să nu o faci. Am avut puțin timp cu ele și le-am spus: Sunteți aici după atât de multe ore în sală, hai să vedem ce puteți mai bine, să nu aveți în minte că vreți locul 1 sau 2, doar faceți ce puteți mai bine. Simțeam că sunt panicate. Toate au plâns ieri (n.r. - vineri, după evoluția din calificări). Mi-a părut rău pentru ele”, a spus Nadia Comăneci, care a mai afirmat că va fi alături de fete, „ca o mamă” și le va consola. „Voi fi ca o mamă și le voi consola, pentru că nu poți face nimic mai mult. Trebuie să aștepți și să vezi. Ar putea să aibă o altă șansă să arate cine sunt. E un an greu pentru ele și sper că vor încheia cu un zâmbet aceste Mondiale”, a mai spus Nadia Comăneci. În interviul acordat FIG, fosta mare gimnastă a mai vorbit despre vârsta fragedă a fetelor din lotul României, temerile în fața unor mari competiții, dar și despre schimbările survenite în gimnastica actuală prin comparație cu anii în care Nadia Comăneci o domina la nivel mondial.

PREMIERĂ NEFASTĂ

Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat sâmbătă, pentru mediafax, după ce echipa feminină a României a ratat calificarea directă la JO din 2016, că nu a văzut fetele concurând „așa de slab” niciodată, iar faptul că echipa va participa la turneul preolimpic este o „premieră nefastă”. „Nu știu ce pot spune după ziua de ieri (n.r. - vineri) în care am văzut fetele concurând așa de slab. Nu le-am văzut niciodată așa. Încă avem concurs, încercăm să maximizăm ce se mai poate, după ratarea cu echipa feminină. A fost o zi nefastă, asta e realitatea. Nu le-am văzut niciodată concurând în acest fel. Această ratare face calificarea la Jocurile Olimpice mai grea, dar nici nu ne gândim că nu vom fi acolo și să ne schimbăm strategia privind ce dorim la Jocurile Olimpice. Sunt multiple exemple de acest fel, la ratare mă refer, nu doar în gimnastică și nu doar în cazul României. De exemplu, Germania a bătut Brazilia cu 7-1 la Cupa Mondială de fotbal, anul trecut, se întâmplă, și atunci a fost un șoc, dar viața sportului merge mai departe”, a spus Stoica.

Citește și:

Gimnastele tricolore au încheiat calificările la CM cu 217,220 puncte

Încă o absență în lotul tricolor la CM de gimnastică

Ponor a trecut cu bine de operație