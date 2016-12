Elicopter SMURD, prăbușit în lacul Siutghiol cu patru oameni la bord

Un apel disperat anunţa, ieri după-amiază, la redacţie, un eveniment incredibil: un elicopter s-a prăbuşit în lacul Siutghiol, în dreptul sensului giratoriu de la Butoaie, din staţiunea Mamaia. Constănţeanul care a sunat se afla încă sub imperiul şocului provocat de strigătele de ajutor ale celor aflaţi în elicopter, pilotul, copilotul, un medic şi o asistentă. Aseară, la închiderea ediţiei, unul dintre membrii echipajului elicopterului nu fusese încă găsit. Potrivit lui Raed Arafat, secretar de stat în MAI, aflat aseară, la Constanţa, copilotul a fost scos în jurul orei 21.35, în stop cardio-respirator, după ce a stat sub apă aproape şase ore, iar un alt membru al echipajului fusese identificat şi adus către mal. Cel de-al patrulea membru al echipajului, medicul SMURD Laura Vizireanu, a fost salvată la puţin timp după prăbuşire şi se zbătea între viață și moarte pe patul de spital. Teribilul eveniment s-a petrecut, potrivit martorului, puţin după ora 16.00. Elicopterul transportase un pacient cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul Județean din Constanța şi se întorcea de la Aeroportul "Mihail Kogălniceanu", unde alimentase, în momentul în care, din motive încă neelucidate, s-a prăbușit în lacul Siutghiol, la aproape 700 de metri de mal. Potrivit unor informaţii apărute în primă fază, clipele infernale în care aparatul de zbor scăpat de sub control a intrat în picaj au fost trăite, cu aceeași intensitate înfiorătoare, de colegii celor de la bord, aflați în dispecerat. Aceștia au auzit strigătele membrilor echipajului: "Ne prăbușim! Ne prăbușim". Apoi tăcerea asurzitoare... Au încercat să reia legătura cu pilotul, dar nu au reușit. În secundele următoare, apelurile prin linia unică 112 au început să curgă... "Un elicopter a căzut în lacul Siutghiol!". Martorii care au cerut ajutorul autorităților spun că, imediat după impactul cu apa, au auzit țipete venind dinspre aparatul de zbor și au văzut fum ieșind din aparatul de zbor... Apoi, aeronava a început să se scufunde încet. Oamenii au mai povestit că autoritățile au sosit cu greu la locul nenorocirii. "Eram cu cei mici afară și am văzut elicopterul care se afla deasupra apei. S-a prăbușit în secundele următoare și am sunat la 112. Cred că am format numărul ăsta de zeci de ori. Echipajele care au venit în stațiunea Mamaia s-au oprit, însă, toate, în zona Cazino. Sunam iar disperată și le spuneam exact unde trebuie să ajungă, care e locul nenorocirii, dar nu m-au înțeles. Am auzit oamenii din aparatul de zbor țipând disperați după ajutor. Am auzit patru voci diferite strigând "Ajutați-ne, vă rugăm!" "Ajutați-ne, vă rugăm!"", a povestit o femeie. „Am văzut elicopterul zburând foarte aproape de apă. La un moment dat, a lovit apa cu botul şi s-a prăbuşit. În clipele următoare am văzut flăcări”, a relatat un bărbat. AU VÂSLIT CĂTRE EPAVĂ La locul tragediei au sosit mai multe ambulanțe, echipaje de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” și polițiști. Pompierii care au pornit către epava elicopterului au fost nevoiți să vâslească, pentru că motorul ambarcațiunii era... defect. În momentul în care au ajuns lângă aparatul de zbor deja înghițit de ape, au găsit-o plutind pe dr. Laura Vizireanu, în stare de inconștiență. Au reușit să o urce în barcă și apoi au adus-o la mal, unde au început manevrele de resuscitare. Părea o luptă pierdută, în condițiile în care după 45 de minute, femeia se afla încă în stop cardiorespirator. Cu toate acestea, miracolul s-a întâmplat. Medicii au obținut puls... Ulterior, dr. Laura Vizireanu a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Constanța. În urgența unității sanitare au ajuns într-un suflet rudele și vecinii femeii. „Era ca o fiică pentru mine. I-am crescut băiatul de 9 ani. Era o femeie foarte bună. La cât de mult bine a făcut nu se poate ca Dumnezeu să nu o salveze. Am aflat de la televizor ce s-a întâmplat, ştiam că este de gardă, dar nu pe elicopter. Părinţii ei sunt pe drum de la Brăila şi sunt în stare de şoc”, a declarat Aurelia Ostaşu, o vecină de-a Laurei Vizireanu, aflată la spital. În ce priveşte starea în care se află doctorul Vizireanu, managerul SCJU Constanța, dr. Dănuț Căpățînă, a precizat: „Este o tragedie ce se întâmplă acum, doctorița care a scăpat este într-o stare foarte gravă. Mă rog să se facă bine. În continuare vom investiga, împreună cu organele abilitate, pentru a afla ce s-a întâmplat. Elicopterul era nou, unul dintre puținele aparate dotate cu flotoare. Era primit de puțin timp în dotarea SMURD. (...) Îi cunosc pe toți patru, am participat cu ei la misiuni de antrenament”. La doar câteva minute de la producerea cumplitului accident aviatic, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat a rugat reprezentanții mass-media să lase linia telefonică liberă pentru a putea lua legătura cu colegii de la Constanța. ”Deocamdată nu vă pot da nicio informație. Vă rog frumos să lăsați linia telefonică liberă pentru a putea afla ce s-a întâmplat și pentru a da indicații, dacă va fi nevoie”, a declarat, pentru ”Telegraf”, la nici 10 minute de la producerea accidentului, secretarul de stat MAI. Aseară, Raed Arafat, aflat la Constanţa, a declarat că „toate elicopterele SMURD vor sta la sol până se va verifica dacă aparatul de zbor prăbuşit la Constanţa a avut o problemă tehnică”. "SE ACȚIONEAZĂ INTENS" La Constanța au sosit aseară vicepremierul Gabriel Oprea, dr. Raed Arafat, secretar de stat în MAI, precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului General de Aviaţie, ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai Forţelor Navale, ai Gărzii de Coastă, ai Jandarmeriei Constanţa, prefectul Radu Volcinschi, viceprimarul Decebal Făgădău, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Cristian Darie, alte autorităţi, criminalişti şi procurori. "Se acţionează intens pentru găsirea victimelor. Echipele au reuşit să descopere carlinga elicopterului prăbuşit. Se fac în continuare eforturi susţinute", declara aseară vicepremierul Gabriel Oprea. O echipă de procurori sosită de la București a preluat cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care teribilul accident aviatic a avut loc. Elicopterul prăbuşit în lacul Siutghiol avea aproximativ 180 de ore de zbor și avea garanție până la 1.000 de ore. ”Elicopterul căzut în lac aparținea CJC și a fost achiziționat în urmă cu doar câțiva ani. Era în perfectă stare de funcționare. Noi îl pusesem la dispoziție autorităților locale pentru intervenții în situații de urgență”, a declarat vicepreședintele CJC, Cristian Darie. Un elicopter cu echipe de salvatori din București se îndrepta, aseară, spre locul accidentului aviatic, vicepremierul Gabriel Oprea solicitând, totodată, intervenția de urgență a scafandrilor militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru a participa la misiunea de căutare. Tot aseară, un elicopter IAR 330 Puma cu reflector survola zona. DECOLARE FĂRĂ PROBLEME Potrivit oficialilor din cadrul Aeroportului Internațional ”Mihail Kogălniceanu” (AIMK), elicopterul aterizase, la ora 15:48, pentru alimentare. La ora 16.00, operațiunile s-au încheiat. Aparatul de zbor a decolat la ora 16:07, fără niciun incident. Destinația aparatului de zbor: Tuzla. ”Aeronava de tip Eurocopter 35 cu înmatriculare 35348 a aterizat la AIMK la ora 15.49 pentru o escală de alimentare. La 15.55 s-a început alimentarea, care a durat până la ora 16.00. Nu au fost identificate probleme, aeronava fiind în permanență supravegheată de către personalul aeroportuar. La 16.07 aeronava a decolat în condiții normale. După decolare, din declarațiile turnului de control, nu au fost probleme”, a declarat purtătorul de cuvânt al AIMK, Elena Vîță. Accidentul aviatic din judeţul Constanţa s-a petrecut la mai puţin de o lună de la prăbuşirea, într-o zonă împădurită din judeţul Sibiu, a unui elicopter militar IAR-330 PUMA, când opt militari şi-au pierdut viaţa şi alţi doi au fost răniţi grav. Săptămâna trecută, unul dintre cei doi răniţi, respectiv pilotul, a murit la spital. Elicopterul aparţinea Bazei 71 Aeriană de la Câmpia Turzii, se afla în misiune și ar fi urmat să participe la un exerciţiu în Poligonul Cincu. “Era la finalul misiunii, trebuia să vină acasă. Era însărcinată“ Un mesaj cutremurător a primit iubitul asistentei SMURD Gabriela Camelia Harton, de 38 de ani. "Ei nu ar fi trebuit să zboare cu elicopterul la Tuzla, la hangar. Ar fi trebuit să rămână la Mihail Kogălniceanu, după ce au alimentat. Asta era procedura până astă-vară. Între timp, totul s-a modificat, nu știu de ce. Iubita mea mi-a trimis un mesaj că pleacă la Mihail Kogălniceanu. Era însărcinată și mi-a zis "Iubi, eram sigură că va fi pozitiv", referindu-se la testul de sarcină", a declarat iubitul asistentei SMURD Gabriela Camelia Harton.