„Eu din care PNȚCD fac parte?”

De parcă nu ar fi existat suficiente partide și scandaluri în politica românească, ieri a avut loc o nouă confruntare de la distanță între cele două tabere țărăniste constănțene (cea condusă de Adrian Țapliuc și cea condusă de Tudorel Chesoi). Conflictul dintre cei doi este, mai degrabă, un circ la care nu ne face plăcere să asistăm, fără acrobați, însă cu țărăniști amețiți de ceartă care probabil se întreabă din care PNȚCD fac parte. Reamintim că atât Chesoi, cât și Țapliuc duc în teritoriu lupta dintre Vasile Lupu și Aurelian Pavelescu, care au împărțit de la centru PNȚCD în două tabere ce par că provin din universuri paralele intersectate în mod accidental. Singurul lucru pe care îl au în comun Pavelescu și Lupu este acela că fiecare dintre ei crede că duce mai departe doctrina țărănistă.

FIECARE PNȚCD CU CONFERINȚA LUI Revenind la conflictele constănțene, ieri a avut loc o Conferință Județeană a PNȚCD Constanța - aripa Țapliuc. În cadrul adunării, la care s-au strâns maximum 50 de membri și susținători din tot județul, precum și câțiva invitați de la organizațiile din țară, a fost ales Biroul Județean de conducere al partidului. În același timp, dar în alt loc, Tudorel Chesoi ținea o conferință de presă la care a vorbit despre starea formațiunii. Dacă Țapliuc și oamenii lui se lăudau cu puterea pe care o are acum PNȚCD și cât de rău a ajuns țara sub conducerea actualei puteri, Chesoi spunea despre adversarul său că este un impostor și că adunarea convocată de el nu îi reprezintă pe țărăniștii tradiționaliști. Una peste alta, în loc să aibă un comportament demn de funcțiile la care au pretenții, Chesoi și Țapliuc se bat pe partid asemenea copiilor care se ceartă pe aceeași jucărie. Este atât de amețitor încât nici ei nu mai știu cine are dreptate și cine nu, al cui e partidul de drept, de ce s-a ajuns aici și când o să se lămurească situația. Dacă ar fi să ne luăm după Chesoi, probabil că circul va lua sfârșit abia la Congresul Național al PNȚCD, ce va avea loc în 16 mai, la București. Rămâne de văzut, însă, dacă certurile vor înceta după Congres sau vom asista în continuare la un spectacol nedemn.