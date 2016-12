Fără animale sălbatice în circuri! Sunteți de acord?

Familiile care vin la mare se bucură de evenimentele și spectacolele care au loc toată vara pe litoral, iar reprezentațiile de circ sunt printre preferatele celor mici și ale adulților. Profitând de acest lucru, echipa Vier Pfoten încearcă să transmită un mesaj emoționant copiilor, care vor afla că locul animalelor sălbatice nu este la circ, ci în mediul lor natural, în cadrul campaniei ”Stop it! Fără animale sălbatice în circuri!”. Pe de altă parte, reprezentanții circurilor susțin că animalele folosite în spectacole sunt bine îngrijite, hrănite corespunzător și că acestea nu s-ar putea descurca în sălbăticie, fiind crescute de mici în captivitate. În plus, reprezentațiile cu animale sunt cele care îi atrag pe copii și părinți la circ.

Familiile care vin la mare se bucură de evenimentele și spectacolele care au loc toată vara pe litoral, iar reprezentațiile de circ sunt printre preferatele celor mici și ale adulților. Cu toate acestea, copiii care sunt în vacanță pe litoral vor afla că locul animalelor sălbatice nu este la circ, ci în mediul lor natural, în cadrul unei acțiuni din cadrul campaniei ”Stop it! Fără animale sălbatice în circuri!”, lansată de echipa ONG-ului Vier Pfoten. Voluntarii campaniei vor fi prezenți în stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Saturn și 2 Mai, unde vor împărți broșuri și cărți de colorat care prezintă viața animalelor în mediul natural comparativ cu traiul lor în condițiile de la circ. Stațiunile de pe litoralul românesc găzduiesc în fiecare an circuri ambulante care pun în scenă reprezentații cu animale sălbatice. Lei, tigri, elefanți, hipopotami, foci sau zebre sunt obligați să performeze sub amenințarea biciului în arene pline de lumini și zgomote stresante, pentru distracția unui public care nu cunoaște prețul plătit de aceste animale. Scurta expunere în fața publicului este urmată de ore nesfârșite de claustrare în cuști sau țarcuri extrem de mici, dar și de ore petrecute sub soarele dogoritor pe drum, în camioanele de transport, susțin reprezentanții Vier Pfoten. Voluntarii vor informa publicul spectator despre adevăratul preț al accesului la reprezentațiile circurilor cu animale sălbatice. ”Prin această campanie am hotărât să ne adresăm în primul rând copiilor, principalii vizați de publicitatea agresivă a circurilor cu animale. Copiii sunt cei care, prin sensibilitatea lor, pot rezona cel mai bine la mesajul nostru, respectiv acela că lumea colorată a animalelor sălbatice nu se regăseste în cuștile strâmte și întunecate în care animalele de la circ sunt obligate să ducă o viață de chin. Relansăm cu această ocazie apelul nostru către părinți să nu-și mai expună copiii acestor reprezentații care le creează o imagine distorsionată asupra realității. În mediul lor natural, elefanții nu stau în două picioare, leii nu trec prin cercuri de foc, iar focile nu fac echilibristică cu mingi pe nas”, a declarat directorul de programe naționale al Vier Pfoten România, Veronica Tulpan.

CE SPUN REPREZENTANȚII CIRCURILOR

Pe de altă parte, reprezentanții circurilor susțin că animalele folosite în spectacole sunt bine îngrijite, hrănite corespunzător și că acestea nu s-ar putea descurca în sălbăticie, fiind crescute de mici în captivitate. ”Noi folosim în spectacolele de pe litoral 4 tigri siberieni, care în afara reprezentanțiilor au un spațiu destul de mare în care se pot plimba, fac baie în fiecare zi, sunt bine hrăniți. Oricum nu vom mai face alte achiziții de animale, iar cele pe care le avem nu se înmulțesc. Deja am început să predăm la grădinile zoologice din țară din felinele pe care le avem și nu le mai folosim în reprezentații, pentru că am pierdut un teren unde aceste animale erau ținute”, a explicat, pentru ”Telegraf”, managerul Circului Globus București, Victor Coman. Acesta a adăugat că animalele care fac parte din reprezentațiile circului nu sunt ținute în cuști, dar și că școlile și părinții cer spectacole cu animale. ”Veți vedea că această campanie a Vier Pfoten nu va avea mari ecouri în România, pentru că aceste spectacole sunt căutate. Prezența animalelor la circ are și latură educativă, pentru că celor mici li se explică care este habitatul acestor vietăți, ce mânăncă”, a completat Coman. El a precizat că, dacă va exista o legislație care să interzică folosirea animalelor sălbatice în circ, se va supune acesteia, iar Circul Globus va regândi spectacolele sale.

CE PUTEȚI FACE DACĂ SPRIJINIȚI CAMPANIA VIER PFOTEN

Românii au șansa de a schimba actuala legislație care reglementează funcționarea circurilor, astfel încât să fie interzisă folosirea animalelor sălbatice. Vier Pfoten le pune la dispoziție o scrisoare pe care aceștia o pot trimite parlamentarului care îi reprezintă. Aceasta poate fi accesată de publicul larg pe website-ul organizației <http://www.vier-pfoten.ro/campanii/animale-salbatice/fara-animale-salbatice-in-circuri/cere-parlamentului-s-adopte-legea-impotriva-folosirii-animalelor-slbatice-in-circuri/>.