FC Steaua merge în play-off-ul UCL, Astra va juca în play-off-ul UEL

07:37:58 / 04 August 2016

Obiectiv realizat

FCSB a obtinut,minim,calificarea in grupele cupelor europene,ramane de vazut in care. Aseara cred ca realizatcea mai buna partida din ultimii ani fiindu-mi greu sa aleg un jucator care nu a contribuit la calificare. Sigur ca la calificare a contribuit si portarul oaspetilor,cu trei goluri primite de la mari distante. A mai contribuit si comportarea modesta a intregii echipe cehe obligata sa fie modesta de forta uriasa a adversarului. Este o calificare de prestigiu,dar sa nu uitam ca este intr-o perioada a competitiei numita CALIFCARI. Dar putini isi dau seama ca din cauza castigurilor financiare din Europa FCSB se va distanta prea mult de nivelul celorlalte echipe din LIGA 1 in care peste jumatate din ele se chinuie de pe o zi pe alta sa nu dispara. Sa nu uitam de anii 2000-2010 cand alaturi de FCSB luptau si se calificau in grupe europene echipe ca Poli Timisoara,Vaslui,Urziceni,Dinamo,Rapid si aceasta efervescenta facea ca o echipa campioana in editia urmatoare sa termine pe locurile 5-6. Cel mai periculos in momentul de fata ar fi ca o echipa sa nu aibe concurenta,LIGA 1 sa fie in anonimitate. Asta cu Europa oricum se va termina repede,sunt cupe europene in care nu contam. Cat despre tragerea la sorti de vineri FCSB va cade cu echipa cea mai convenabila,care echipa in cele doua jocuri de calificare va face cele mai modeste meciuri din acest inceput de sezon