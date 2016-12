FC Viitorul pleacă, miercuri, în Croația

După cinci zile de pregătire la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul pleacă, miercuri dimineață, în Croația, unde va efectua primul cantonament din această iarnă, în perioada 13-25 ianuarie, în localitatea Medulin. Formația pregătită de Gheorghe Hagi va participa la turneul internaţional „Arena Cup 2016”, unde va fi în grupă cu Slaven Belupo (locul 7 în prima ligă croată), Vasas Budapesta (locul 10 în prima ligă ungară) şi NK Koper (locul 7 în prima ligă slovenă). Constănțenii vor evolua după următorul program - 15 ianuarie, ora 11.00, cu Slaven Belupo; 18 ianuarie, ora 11.00, cu Vasas Budapesta; 21 ianuarie, ora 15.00, cu NK Koper. La 24 ianuarie sunt programate meciuri de clasament, finala mare, finala mică, locurile 5-6 și locurile 7-8.

FC Viitorul deplasează în Croația un lot format din 27 de jucători: portari - Alexandru Buzbuchi, Arpad Tordai; fundaşi - Romario Benzar, Kevin Boli, Tiberiu Căpuşă, Bogdan Ţîru, Robert Hodorogea, Szabolcs Kilyen, Bogdan Mitache, Cristian Ganea, Ciprian Perju; mijlocaşi - Vlad Achim, Adnan Aganovic, Ioan Filip, Răzvan Marin, Dragoş Nedelcu, Carlo Casap, Doru Dumitrescu, Andreas Iani; atacanţi - Florin Cernat, Aurelian Chiţu, Andrei Ciobanu, Florinel Coman, Ianis Hagi, Vlad Rusu, Florin Tănase, Bănel Nicoliţă. Acestora li s-ar putea alătura portarul brazilian Peterson Pecanha, a cărui situația este incertă, așteptându-se perfectarea actelor de transfer de la Petrolul Ploiești.

ȘTEFAN PREDA, NOUL ANTRENOR CU PORTARII

Gruparea de pe litoral și-a întărit staff-ul tehnic, aducându-l ca antrenor cu portarii pe fostul internațional Ștefan Preda. În vârstă de 45 de ani, tehnicianul a antrenat în campionatul trecut portarii de la FC Steaua București, echipă alături de care a cucerit trei trofee, titlul de campion, Cupa României şi Cupa Ligii. „Sunt foarte onorat să lucrez cu Gică Hagi. Este o mare bucurie pentru mine și, în același timp, o mare responsabilitate. Am venit cu inima deschisă și am încredere în echipă. Pentru mine nu a fost surprinzătoarea evoluția din prima parte, jocul are consistență și, datorită acestui lucru, echipa este pe locul secund. Cu Buzbuchi și Tordai am lucrat la loturile naționale de juniori, iar Pecanha este cel mai bun portar din prima ligă”, a spus Ștefan Preda. În prima parte a actualului sezon, de pregătirea goalkeeperilor formației constănțene s-a ocupat Emil Dobre, antrenor cu portarii în cadrul Academiei Hagi.

