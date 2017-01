FC Viitorul, pregătită pentru startul Ligii 1

FC Viitorul a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru noul sezon al Ligii 1, care va debuta vineri, de la ora 18.30 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, Look TV), când echipa lui Gheorghe Hagi va întâlni în deplasare pe FC Voluntari în etapa inaugurală. Constănțenii au făcut marți poza de grup, singurul absent fiind Boli, plecat la un control medical la București, și au prezentat cele zece achiziții făcute în această vară. Obiectivul este depășirea performanței din campionatul trecut, când FC Viitorul a terminat pe locul 5 și a obținut calificarea în premieră în cupele europene. „Suntem pregătiți pentru startul campionatului, am avut trei cantonamente bune, am întâlnit adversari puternici în amicale și rezultatele au fost pe măsură. Avem un lot valoros, sunt jucători cu calități foarte bune, însă acest lucru trebuie să-l demonstrăm pe teren. Vrem să depășim performanțele de anul trecut”, a spus mijlocașul Florin Purece. „Mă bucur că m-am întors, anul trecut am avut o accidentare și apoi a trebuit să plec la Voluntari. M-a ajutat acea perioadă, pentru că m-am pus pe picioare. Anul trecut era un lot puternic, acum este la fel și nici nu mai suntem atât de tineri, am căpătat mai multă experiență”, a adăugat fundașul Bogdan Țîru. „Trebuie să demonstrez că sunt un jucător bun și nu m-am pierdut, așa cum spune multă lume. Am venit la FC Viitorul să ajut și să fiu ajutat, am încredere și sper să facem un campionat foarte bun. Vreau să-mi intru în formă și să câștigăm meciurile. Sper să rămânem sus și în acest campionat”, a completat atacantul Gabriel Iancu.

HAGI ESTE MULȚUMIT DE LOT

La fel de optimist este și managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, care a dezvăluit că echipa sa va juca fără presiune. „Sezonul trecut a fost foarte bun, am fost foarte mulțumiți de creșterea noastră, mai ales că suntem un club tânăr. Construim și acest campionat cu mult entuziasm, cu multă încredere, am completat lotul în această vară și cred că am făcut mutări bune. Suntem mulțumiți de cum s-au prezentat noile achiziții în pregătire, sunt jucători foarte buni și mai au timp să se adapteze. Vrem să depășim ceea ce am făcut în sezonul trecut, cu obiectivul final de a fi cât mai sus în clasament, fără să avem presiune. Dacă am ajunge în play-off, așa cum am făcut-o și anul trecut, ar fi o performanță onorabilă. Sperăm să jucăm același fotbal, să ne impunem filosofia ofensivă în teren, dar nu ne luați în calcul pentru titlul de campioană. Nu suntem pregătiți și nici nu avem nici forța necesară”, a spus Hagi.

În privința lotului, managerul tehnic al constănțenilor a dezvăluit că Răzvan Marin și Florin Tănase au șanse mari să se transfere la echipe din străinătate, dar cu siguranță nu vor pleca la Steaua. „Sunt cu un picior afară, dar așteptăm să se concretizeze. Tănase este cu mintea mai mult la transfer, Marin este mult mai concentrat și conectat, nu ține neapărat să plece. La Steaua și în țară nu dăm jucători, vor pleca afară. Steaua a făcut o ofertă bună, Gigi mă sună, dar jucătorii rămân la noi dacă nu le găsim ceva peste hotare. România nu are jucători care fac parte din prima categorie, așa că mai așteptăm. În prima categorie sunt cei de 100 de milioane, în a doua vin cei de 20-40 de milioane, iar în a treia intrăm și noi, ăștia mai mici. De aceea se întârzie și nu avem ofertă concretă, dar există interes”, a dezvăluit Hagi.

Cel mai probabil, la meciul de vineri, de la Voluntari, va asista și selecționerul naționalei României, germanul Cristoph Daum. „Este îmbucurător că antrenorul echipei naționale vine și vede meciurile din Liga 1 pentru că își face repede o idee despre jucători. Chiar dacă primește multe referințe, alta este să-i vezi pe viu. Vrea să strângă cât mai multe informații despre jucători, apoi va trage concluziile. Ne știm din Turcia, ne respectăm și este un antrenor mare, cu experiență, care pe unde s-a dus a câștigat. Trebuie să-i dăm timp să cunoască bine fotbalul românesc. Pentru perioada de început, trebuie să aibă liniște și să vadă toți jucătorii”, a explicat „Regele”.

