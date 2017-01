FC Viitorul U-19 își continuă aventura în UEFA Youth League

Așa cum am mai anunțat, FC Viitorul U-19 a depășit cu două victorii primul tur eliminatoriu din UEFA Youth League, Liga Campionilor rezervată echipelor de tineret (jucători sub 19 ani). Constănțenii au eliminat-o pe Sheriff Tiraspol cu scorul general de 5-1, reușind un concludent 4-1 în turul jucat la Ovidiu și un succes la limită în deplasare, miercuri seară, când scorul final a fost 1-0, prin golul marcat de Alexandru Cicâldău în minutul 45+1, dintr-un penalty scos tot de el. În turul următor de pe traseul campioanelor naționale, FC Viitorul va întâlni echipa elvețiană FC Zurich, care a trecut cu scorul general de 9-0 de Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina): 3-0 în deplasare și 6-0 acasă. Dubla manșă din turul 2 este programată pe 2 și 23 noiembrie, iar FC Viitorul va fi gazdă la prima partidă.

Prezent și la returul disputat miercuri seară la Tiraspol, managerul tehnic Gheorghe Hagi a declarat: „O calificare logică, normală, pentru că știam că suntem mai buni ca ei. Provocarea abia începe, de la meciul următor, cu Zurich. Avem o generație extraordinară, chiar dacă au plecat Ianis, Cîrnat și alții. Este o generație foarte bună, din care mulți jucători au ajuns la echipa națională. Avem 16 jucători chemați la lotul național dintre cei născuți în 1998. Este greu să mai cheme de la alte cluburi, pentru că noi am făcut o selecție foarte bună atunci. Eu personal am căutat jucători și cred că măcar 10 dintre acești juniori sunt foarte buni și vor ajunge cel puțin în Liga 1. Unii au debutat deja, cum ar fi Ianis, Coman, Ciobanu, care a și marcat în prima ligă, Casap, cu trei goluri, Dumitrescu, Kilyen sau Căpușă. Zurich a trecut cu 9-0 de adversarul din primul tur, dar noi suntem Viitorul. Elvețienii trebuie să fie conștienți că vor întâlni o Academie foarte bună. Chiar dacă ei sunt buni în Elveția, eu zic că vom domina meciurile cu ei. Am pierdut anul trecut cu echipa din Cehia, dar noi am avut atunci posesie 90%, numai ghinionul a făcut să nu trecem mai departe. Noi vom avea posesia mai mare și acum, cu siguranță, și sper să ne calificăm de data aceasta. Dacă trecem de Zurich, eu zic că ne putem bate cu oricine. Victoriile te fac puternic, încrezător, unit, iar din iarnă ne putem bate și cu Barcelona, și cu PSG, și cu Ajax!”

