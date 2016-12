Filme de top și dansuri populare, senzațiile serilor de august, în Piața Ovidiu

Festivalul de film „Nomad Global Village”, care a debutat pe 9 august, la Constanța, în Piața Ovidiu, continuă până pe 29 august, cu alte proiecții cu intrare liberă pentru cinefilii din oraș și pentru turiști. Mai mult, filmele din selecția oficială, multipremiate la festivaluri de top, vor fi precedate de spectacole de dansuri grecești, tătărești și armânești. Momentele artistice vor începe de la ora 20.45 și vor fi urmate de proiecțiile filmelor, de la ora 21.30. Festivalul de film în aer liber „Nomad Global Village” este un proiect organizat de Asociația Culturală Metropolis și finanțat de municipiul Constanța.

„Constanța este recunoscut a fi orașul cu cel mai mare număr de minorități din România și se bucură de o lungă istorie de conviețuire și înțelegere multietnică. Filmele din selecția oficială a festivalului sunt în marea lor parte vorbite în limbile minorităților din oraș - rusă, greacă, bulgară, germană... Dincolo de dimensiunea istorică regăsită în unele dintre filme, Piața Ovidiu se va umple de muzica, energia și poezia lor”, spun organizatorii.

JOI, „CU CAPUL ÎNAINTE”

În această joi, veți urmări „Cu capul înainte” (2004), un film de Fatih Akin, câștigător al Ursului de Aur și al premiului FIPRESCI la Berlinale și considerat cel mai bun film la European Film Awards. El prezintă povestea lui Cahit, un german de origine turcă distrus de moartea soției, dependent de cocaină și alcool, care duce o viață mizerabilă strângând paharele într-un club de rock din Hamburg. Destinul are însă alte planuri pentru Cahit. Înainte de proiecție veți urmări un program artistic oferit de Comunitatea Aromână din România, filiala Constanţa, și de ansamblul de dansuri armânești Fluria.

VINERI „VINE FANFARA”

Ansamblul de dansuri folclorice tătărești Canlar, aparținând Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Cobadin, și ansamblul folcloric Qaradeniz din Constanţa vor evolua vineri, în Piața Ovidiu, înaintea filmului „Vine fanfara” (2007), de Eran Kolirin, răsplătit cu Un Certain Regard, Jury Coup de Coeur, FIPRESCI și Award of the Youth la Cannes, European Film Award pentru Cel mai bun actor. Filmul care spune povestea unei orchestre egiptene ce vine în Israel pentru a concerta la inaugurarea unui centru de cultură arabă, dar încurcă autobuzele și nimerește în deșert, va fi proiectat și pe 27 august.

SÂMBĂTĂ PRIVIȚI ÎN... „VIEȚILE ALTORA”

Sâmbăta aceasta, cinefilii vor urmări „Viețile altora” (2006), o dramă regizată de Florian Henckel von Donnersmarck, câștigătoare a Premiului Oscar pentru cel mai bun film străin și distinsă cu European Film Award pentru cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu. Filmul are în prim-plan un ofițer de securitate est-german care are misiunea de a spiona un dramaturg bănuit de planuri subversive la adresa regimului comunist. El intră într-un joc periculos în care nu există intimitate, în care nu mai există nimic sacru și în care totul este posibil.

DUMINICĂ VA STRĂLUCI UN „SOARE ÎNȘELĂTOR”

Duminică, în Piața Ovidiu, va fi proiectat „Soare înșelător” (1994), un film de Nikita Mihalkov, distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin, Marele premiu al Juriului și Premiul juriului ecumenic la Cannes.

„SUNSHINE”

Seria spectacolelor folclorice se reia luni, 22 august, în Piața Ovidiu, cu dansuri armânești, înainte de proiecția filmului „Sunshine” (1999), în regia lui István Szabó. Lungmetrajul, distins cu European Film Award pentru cel mai bun actor, cel mai bun scenarist și nominalizat la trei Globuri de Aur, prezintă soarta unei familii de evrei unguri pe durata a trei generații, din 1880 până la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

„REMBETIKO”

Tinerii din ansamblul grecesc Elpis vor veni marți, 23 august, la „Nomad Global Village” cu diferite dansuri, precum sirtaki, zeibekiko sau kalamatiano. Ei vor dansa înainte de „Rembetiko” (1983), în regia lui Costas Ferris, un film distins cu Ursul de argint la Festivalul Internațional de film de la Berlin, care are în prim-plan viața cântăreței Marika Ninou. Coloana sonoră constă în muzica scrisă de compozitorul Stavros Xarchakos special pentru film în stilul rembetiko (muzică tradițională greacă, specifică mediului urban, asemănătoare bluesului american).

„LA VITA E BELLA”

Miercuri, 24 august, vor fi dansuri armânești înainte de celebrul film al lui Roberto Benigni „Viața e frumoasă” / „La vita e bella” (1997), care ocupă locul 26 în topul celor mai votate filme pe IMDB. Lungmetrajul este câștigător a trei premii Oscar, pentru cel mai bun film străin, cel mai bun actor într-un rol principal și cea mai bună coloană sonoră, al Marelui premiu al juriului la Cannes și al premiului Cesar pentru cel mai bun film străin.

„FARMEC PERICULOS”

Dansuri tătărești vor preceda proiecția filmului „Farmec periculos” (1984), de Ivan Andonov, un film bulgar, programat joi, 25 august.

„GADJO DILO”

Vineri, 26 august, un „străin nebun”, „Gadjo Dilo” (1997), va rătăci în Piața Ovidiu, pe ritmuri lăutărești, pentru a descoperi farmecul vieții nomade din România. Lungmetrajul, în regia lui Tony Gatlif, a fost distins cu un Premiu Cesar pentru cea mai bună coloană sonoră. Lungmetrajul prezintă povestea lui Stephane, un francez (Romain Duris), care vine în România, în căutarea unei interprete de muzica lăutărească - Nora Luca. Rătăcește prin satul de rromi Crețulești, unde cunoaște frumusețea și greutățile vieții nomade. Aici înregistrează casete cu muzicienii pe care îi descoperă și se îndrăgostește de frumoasa Sabina (Rona Hartner).

„ZORBA GRECUL”

Sâmbătă, 27 august, vine iar... fanfara în Piața Ovidiu, pentru cei care nu au văzut filmul lui Eran Kolirin, iar duminică, 28 august, la Constanța va poposi nimeni altul decât „Zorba Grecul”, eroul din filmul inspirat de romanul cu același nume al lui Nikos Kazantzakis. Filmul, cu Anthony Quinn în rolul principal, regizat de Michael Cacoyannis, este câștigător a trei premii Oscar: pentru cea mai bună scenografie, cea mai bună imagine alb-negru și cea mai bună actriță în rol secundar, fiind nominalizat la alte patru categorii, 5 nominalizări la Globurile de Aur și 2 nominalizări la BAFTA. Înaintea de „Zorba Grecul”, spectatorii vor urmări dansuri grecești.

„MAMA”

Festivalul de film în aer liber „Nomad Global Village” se va încheia într-o zi de luni, pe 29 august, cu „Mama”, de Henri Verneuil, un film care prezintă povestea unei familii de armeni care s-a refugiat într-o țară străină, printre străini.

Asociația Culturală Metropolis organizează anual trei mari proiecte culturale, axate pe educarea publicului și promovarea multiculturalismului: Caravana Metropolis - Cinema în aer liber, care a strâns la cele cinci ediții peste 320.000 spectatori din toată țara la filmul european de autor, Festivalul Internațional de film pentru Copii și Adolescenți KINOdiseea, cel mai mare eveniment de film dedicat publicului tânăr din sud-estul Europei, și Balkanik Festival, primul și cel mai mare festival de world music din țară.

