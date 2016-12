Goluri multe, dar și prea mulți nervi la Trofeul „Telegraf”

05:52:07 / 18 Ianuarie 2016

La ce ma astept

Trofeul acesta este interesant,are traditie,atrage multi fosti fotbalisti de valoare care au jucat cel p utin la nivelul Ligii 3,dar din pacate se disputa dupa un regulament fie de curtea scolii,fie neadus la cunostinta in toate amanuntele IMPORTANTE. Dupa meciurile de aseara intreband cunostinte din tribuna,dar direct participante in trofeu,nici una n-a stiut cum se face departajarea in clasament in cazul cand 2 sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte si doar una trebuie sa mearga in sferturi. Nu inteleg de ce,la atata ardoare intre echipe,nu se tine evidenta cartonaselor galbene ca la cumulul a 2-3 sa fie suspendat jucatorul respectiv.. Ma astept ca persoanele care organizeaza si conduc dirct desfasurarea turneaului,chiar daca vor fi bine intentionate,sa ia decizii dupa ureche sau sub presiune. Ma astept ca trofeul,dupa disputarea a 3 etape,sa aibe evenimente mult mai grave ca aseara cand o persoana(aflu ca de fapt era chiar jucator) de la Vulturii a sarit de pe banca de rezerve sa opreasca un adversar in faza iminenta de gol. Spun ca ma astept la evenimente si mai grave deoarece calificarea a doar 2 echipe din grupe va intuneca luciditatea multor jucatori,conducatori si de ce nu si unor...arbitri care,fie vorba intre noi,sunt supusi unor foarte mari presiuni de toate felurile. Sper sa se faca o analiza atenta si obiectiva a celor intamplate aseara si sa nu se puna batista pe tambal cu o suspendare de doar cateva etape a aceluii jucator-spectator care nici nu juca. Si pentru ca,revin,calificarea doar a doua echipe poate duce la multe alte incidente le spun conducatorilor trofeului ca nu-i tarziu nici acum sa corecteze greseala si sa fie calificate 4 echipe din grupe. Trebuie sa se stie ca regulamentele fotbalistice permit modificari in timpul competitii daca acestea NU ADUC DEZAVANTAJE ECHIPELOR . Ar fi interzis sa se decida ca se reduc numarul echipelor calificate,dar marirea numarului nu afecteaza pe nimeni. Nu inchei inainte de a le spune,ca prieten si suporter,celor de la Inter sa isi revizuiasca atitudinea,moralul si calculele deoarece se pot califica. Ma bazez ca vor fi rezultate imprevizibile dar si pe valoarea individuala a jucatorilor care pot obtine,cu sansa desigur,4 victorii consecutive. Si pentru ca sunt sigur ca vor fi si unii care vor lua in bascalie ca regulile se pot schimba in timpul competitiei IN AVANTAJUL ECHIPELOR le dau ca exemplu chiar din LIGA 1 cand s-a decis,in decembrie,stergerea tuturor cartonaselor galbene acumulate de jucatori in cele 26 etape ale campionatului! A repara o greseala este indicat decat sa se persiste in a sa se insiste cu ea