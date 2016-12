Grevă japoneză: studenții vor să conteze în alegerea rectorilor

Studenți din mai multe centre universitare din țară au organizat ieri, grevă japoneză și au purtat pe brațe banderole albe inscripționate cu ”25%”, pentru a atrage atenția că trebuie făcute schimbări în Legea Educației, astfel încât aceștia să aibă reprezentare de 25% în alegerile pentru rectori. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că au fost în grevă japoneză studenți de la Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea ”Babeş-Boylai” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara și Universitatea Politehnica Timişoara, dar și Universitatea Maritimă și Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC). Studenții din centrele universitare spun că trebuie să conteze atunci când sunt aleși cei care conduc și dau direcțiile în universități. ”Solicitarea ANOSR vine în urma analizei modului în care au fost respectate drepturile studenţilor în universităţi în ultimii trei ani şi a atenţiei pe care au acordat-o universităţile în serviciile studenţeşti şi în investiţiile pentru îmbunătăţirea vieţii sociale a acestora”, spun reprezentanții ANOSR.

2016, AN IMPORTANT PENTRU VIITORUL UNIVERSITĂȚILOR Anul universitar 2015 - 2016 este cel în care se vor alege din nou cei care vor conduce universităţile în următorii patru ani, iar studenţii spun că nu sunt luați în seamă în acest proces. ”Deşi în universitate studenţii sunt aproximativ 90% din membrii comunităţii academice, iar cadrele didactice doar 10%, atunci când vine vorba de alegerea rectorului lucrurile stau exact invers. Rectorul dă tonul schimbărilor în universitate, iar atunci când studenţii nu contează la alegeri, majoritatea schimbărilor vor fi pentru binele cadrelor didactice şi nu ale studenţilor”, spun reprezentanții ANOSR.

LA CONSTANȚA Tinerii care fac parte din Liga Studenților a UOC spun că se vor alătura grevei japoneze după ce se vor întoarce din vacanță, în semn de solidaritate cu colegii lor din alte centre. ”La ”Ovidius”, la ultimele alegeri pentru funcția de rector, studenții cu drept de vot au fost în proporție de 25%. Eu am participat la procesul de vot și am văzut că studenții au fost reprezentați”, a spus președintele interimar al Ligii Studenților a UOC, Marsida Bejko. Reprezentantul Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța, George Albina, a declarat, pentru ”Telegraf”, că este important ca studenții să protesteze acum, înainte să se stabilească metodologia pentru alegerea rectorului din 2016. ”Metodologia se aprobă cu șase luni înainte, adică asta ar însemna ca prin mai să se facă acest lucru. Până în 2011 studenții aveau reprezentativitate de 25%, dar, după noua lege, au drept de vot doar studenții consilieri și senatori, adică sub 15%”, a spus Albina. Tinerii studenți spun că greva de ieri este doar începutul mișcărilor de protest, care vor continua după vacanța de Paște. ”Dacă nu vom fi luați în seamă, ne gândim să facem un protest mare la București pentru că acum este momentul să luăm atitudine”, a completat Albina.

Studenţii mai sunt nemulţumiţi și de faptul că nu sunt consultaţi referitor la informaţiile de multe ori învechite din cursurile pe care le primesc, că nu s-au mai făcut investiţii în construirea de cămine şi cantine noi, că nu au mai crescut bursele de câţiva ani de zile, că bursele sociale nu acoperă nici jumătate din cheltuielile minime de cazare şi masă sau că universităţile percep o serie de taxe din ce în ce mai mari, unele dintre ele fiind chiar ilegale.