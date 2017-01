Hakan Calila, constănțeanul situat pe locul doi în lume la științe

Hakan Calila are doar 14 ani, însă se mândrește deja cu prima medalie de argint obținută la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori și cu faptul că este deja admis la facultate. Tânărul este elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța și, pentru că vede în fața sa atâtea posibilități, speră la un viitor măreț. Știe că vrea să devină medic sau cercetător în domeniul fizicii, iar faptul că, în România, facultățile în domeniul fizicii, chimiei și biologiei au un loc rezervat pentru el atunci când va termina liceul îi oferă un sentiment de siguranță. ”Știu că vreau să fac medicină sau fizică, dar încă nu sunt hotărât unde vreau să studiez. Aș vrea învăț în străinătate, în Germania sau Anglia, dar iau în calcul și Universitatea de Medicină din București”, a spus Hakan. Dacă, în ceea ce privește facultatea pe care o va urma, încă nu este hotărât, constănțeanul este mai decis când vine vorba despre competițiile la care va participa în acest an școlar. Deși Olimpiada de Științe pentru Juniori nu mai este un mister pentru el, Hakan spune cu modestie că va încerca și în acest an să se califice în lotul României și poate chiar să obțină aurul. ”Vreau să mă înscriu și la Olimpiada de Științele Pământului, concurs care se adresează elevilor de liceu, să văd despre ce este vorba la această olimpiadă, și voi participa la și Olimpiadele de Fizică, Chimie, unde sper să am rezultate cât mai bune”, a spus Hakan.

CUM SE PREGĂTEȘTE UN ELEV OLIMPIC INTERNAȚIONAL Când enumeră toate aceste olimpiade la care intenționează să participe și să obțină rezultate, pare că nu este nimic mai ușor decât să câștigi premii după premii, la fiecare etapă a olimpiadelor. Însă în spatele fiecărei reușite stau zeci ore întregi de pregătire suplimentară. ”Mă pregătesc la școală, cu profesorii. În cadrul orelor lor, eu lucrez lucruri mai avansate de pe culegeri de probleme, tratate, subiecte mai vechi de olimpiadă, dar în același timp sunt atent și la ore, ca să nu îmi scape lucrurile de bază”, a explicat tânărul. Când ajunge acasă, își împarte timpul între temele pentru școală și temele de la pregătire, însă își stabilește singur ca în fiecare zi de luni până vineri să învețe suplimentar 3 - 4 ore. ”În weekend, în funcție de ce planuri mai am, învăț între 2 și 5 ore pe zi. Asta înseamnă că fac probleme, pe care le duc apoi la corectat, iar dacă descopăr lucruri pe care nu le înțeleg, mi le explică profesorii la școală”, a spus Hakan.

MAI ARE TIMP LIBER? Între toate orele de pregătire și cursuri, constănțeanul încearcă să își facă timp și pentru a se relaxa. Fie că petrece timpul ascultând muzică, se plimbă prin oraș cu aparatul foto la gât și încearcă să suprindă locuri mai puțin apreciate de unii constănțeni sau merge la cinematograf, Hakan spune că alocă săptămânal timp pentru relaxare, chiar dacă pare imposibil. ”Săptămâna trecută am fost și am fotografiat marea. Marea avea o culoare foarte frumoasă, așa că am vrut neapărat să fac câteva fotografii. Am coborât pe la Modern. Am câteva fotografii foarte frumoase de acolo”, a spus el. Spre deosebire de alți tineri de vârsta lui, Hakan nu obișnuiește să piardă prea mult timp în fața calculatorului. ”Stau în jur de două ore pe săptămână la calculator și nu mi se pare puțin, având în vedere că deja port ochelari. Oricum, nu mi-aș pierde timpul într-un mod inconștient, pe Facebook sau pe WhatsApp”, a concluzionat Hakan.

Performanță de top la Colegiul ”Mircea cel Bătrân”

Directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, consideră că reușitele fiecărui elev la olimpiadele internaționale confirmă performanța. ”Se știe că, în Constanța, liceul nostru este o instituție cu tradiție, cu vechime, și cea mai bună confirmare o reprezintă aceste reușite. Iar în 2014, am înregistrat numărul cel mai mare de premii și mențiuni la olimpiadele internaționale, respectiv șapte premii”, a spus prof. Nicoară. Acesta a adăugat că cele mai multe premii câștigate de elevii constănțeni sunt în domeniul științelor, respectiv fizică, chimie, biologie. ”Hakan și colegul său sunt cei mai tineri elevi ai noștri care sunt beneficiarii unei forme de recompensare, meritul olimpic, care, odată conferit, le permite înscrierea fără examen la facultate”, a adăugat prof. Nicoară.