Halep, învinsă de Serena Williams la Indian Wells

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală în valoare de 6.844.139 de dolari, de către liderul clasamentului mondial, Serena Williams, cu scorul de 6-4, 6-3, la meci asistând fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, dar și cântărețul Smiley. Deținătoarea trofeului a cedat după doar 69 de minute de joc, dominate cu autoritate de americancă, veterana în vârstă de 34 de ani, care are în palmares 21 de titluri de Mare Șlem, reușind 28 de lovituri câștigătoare, în timp ce sportiva în vârstă de 24 de ani a bifat nouă astfel de execuții. În ciuda eșecului, Halep s-a declarat mulțumită de prestația de la Indian Wells, mai ales că începutul de an a fost unul dezastruos.

„A fost cel mai bun turneu al meu din acest an, deci este OK. Am făcut meciuri bune și mă simt bine. Mi-am găsit jocul. Pot spune că sunt sănătoasă, deci asta este cel mai important. Vreau doar să muncesc în continuare pentru a deveni mai bună”, a declarat constănțeanca. Pe parcursul setulului secund, Halep i-a cerut din nou ajutorul lui Darren Cahill, iar cei doi au izbucnit în râs în momentul în care antrenorul australian a început să dea indicații. „Am petrecut patru săptămâni departe de el și nu mai reușeam să-l înțeleg. Acum vorbește mai rar, deci este mai bine”, a explicat râzând constănțeanca, a cărei evoluție a fost lăudată de Serena Williams: „Simona Halep este o jucătoare foarte puternică. Are tot ce-i trebuie pentru a fi cea mai bună jucătoare din lume”.

Halep va primi un cec în valoare de de 128.215 dolari și 215 puncte WTA pentru prezența în sferturi la Indian Wells, iar performanța o ajută să-și păstreze locul 5 în clasamentul WTA. În schimb, începând de săptămâna viitoare, poloneza Agnieszka Radwanska va urca pe locul secund în ierarhia mondială, cea mai bună clasare din cariera sa, depășind-o pe germanca Angelique Kerber.

Citește și:

Halep se luptă cu Serena Williams pentru un loc în semifinale

Halep joacă în optimi la Indian Wells

Halep, a doua victorie consecutivă la Indian Wells

Simona Halep a regăsit gustul victoriei

Start cu stângul pentru românce la Indian Wells