IAAF a suspendat provizoriu Federaţia Rusă de Atletism

Rusia, acuzată de „dopaj organizat”, a fost suspendată provizoriu de Federația Internațională de Atletism (IAAF), iar de acum se pune și problema prezenței atleților acestei țări la viitoarele Jocuri Olimpice, de la Rio de Janeiro, din august 2016. Decizia, luată în urma unui Consiliu al IAAF, reuniune ținută prin teleconferință și coordonată de la sediul din Monte Carlo de președintele Sebastian Coe, a demonstrat determinarea de a tăia în carne vie a IAAF, care a avut la dispoziție raportul unei anchete desfășurate timp de mai multe luni de o comisie independentă a Agenției Mondiale Antidoping.

Cu 22 de voturi „pentru“ și unul singur „contra“, sancțiunea a fost luată în pofida unui val de bune intenții etalat în ultimele zile de ruși, în principal din partea ministrului Sportului, Vitali Mutko, care chiar înaintea reuniunii IAAF a anunțat: „Suntem gata să cooperăm (n.r. - cu IAAF) pentru atletismul nostru, oricare ar fi regulile ce ne vor fi impuse. Suntem gata pentru orice măsură”.

„Am discutat despre eșecul ARAF (n.r. - Federația Rusă de Atletism) și am luat decizia de a o suspenda provizoriu, sancțiunea cea mai dură pe care o puteam lua la ora actuală. Dar am dezbătut și am căzut de acord asupra faptului că este vorba de un întreg sistem care a lăsat sportivii de izbeliște, nu doar în Rusia, ci peste tot în lume”, a menționat președintele IAAF, britanicul Sebastian Coe, într-un comunicat. El a subliniat că este vorba de un semnal de alarmă rușinos și că trișeria, la orice nivel ar avea loc, nu va fi tolerată.

Ca urmare a suspendării, atleţii din Rusia nu vor putea concura la competiţii internaţionale, inclusiv la Jocurile Olimpice, în timp ce Rusia nu va putea găzdui competiţiile internaţionale pe care le avea programate pentru 2016. Suspendarea nu presupune interdicţia de participare a sportivilor ruşi la competiţiile interne şi nu înlătură obligaţia ca sportivii de nivel internaţional să se supună regulamentelor antidoping ale IAAF. Reamintim că, săptămâna trecută, o comisie mandatată de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a solicitat suspendarea Rusiei din toate competiţiile sportive şi a cerut retragerea acreditării laboratorului antidoping de la Moscova, care a distrus 1.417 eşantioane. În raportul de la Geneva, dat publicităţii după mai multe cazuri de corupţie în cadrul IAAF, Comisia WADA a recomandat şi înlocuirea directorului laboratorului de la Moscova şi a acuzat autorităţile ruse de „intimidare directă” asupra acestui laborator. De asemenea, Comisia a solicitat suspendarea pe viaţă a cinci antrenori şi cinci sportivi ruşi, între care campioana olimpică la 800 m, Maria Savinova. Raportul notează că Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 au fost sabotate prin prezenţa mai multor atleţi dopaţi. Deşi raportul se concentrează doar pe Rusia şi atletism, Comisia WADA susţine că „dopajul organizat” vizează şi alte ţări şi discipline sportive.

