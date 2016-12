Iată cum pot liceenii români să trăiască visul american!

Liceenii în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a au o șansă unică să trăiască, timp de un an, visul american. Consiliile Americane pentru Educație Internațională invită liceenii români să participe la programul de burse Flex, oferite de Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA). Tinerii români au ocazia să trăiască timp de un an în cadrul unei familii americane și să studieze într-un liceu american pe parcursul anului academic 2016 - 2017. Peste 800 de elevi din România, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia au șansa să experimenteze viața în sânul culturii americane, să învețe mai multe despre SUA și vor putea să le prezinte colegilor americani cultura și civilizația țării lor. Ca să poată câștiga una din bursele oferite de SUA, liceenii trebuie să aibă rezultate bune și foarte bune la școală, să aibă cetățenie română, să fie înscriși în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a (cu data nașterii între 1 ianuarie 1999 și 15 iulie 2001) și să studieze limba engleză în liceu. În plus, ei trebuie să îndeplinească criteriile pentru a obține viza și să nu fi locuit în SUA mai mult de 3 luni în ultimii cinci ani. Tinerii interesați pot afla mai multe detalii despre programul de burse Flex și pot aplica online până pe 16 octombrie pe site-ul https://ais.americancouncils.org/flex.

Programul de burse este finanțat în totalitate de către Guvernul Statelor Unite și administrat de Biroul Educațional și Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finanțare de la Congresul SUA. ECA încurajează înțelegerea dintre cetățenii Statelor Unite și cetățenii celorlalte state. Programele ECA includ și proiecte educaționale și de training ce promovează legăturile personale, profesionale și instituționale între cetățeni și organizații din SUA și din străinătate.

