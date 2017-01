„Ilegitim“, pe marile ecrane din 18 martie

Filmul „Ilegitim”, regizat de Adrian Sitaru, va avea premiera pe marile ecrane din România pe 18 martie, având pe coloana sonoră trupa The Amsterdams, ai cărei membri apar şi în câteva secvențe. Lungmetrajul distins cu Premiul Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă la Festivalul de Film de la Berlin 2016 a avut premiera mondială luna trecută, la Berlinală.

„Colaborarea noastră cu „Ilegitim” a început dintr-o întâmplare. Am primit propunerea de a apărea într-un film, ni s-a părut ceva interesant, ceva ce nu mai făcusem, și am zis „Da” din prima. Am întâlnit o echipă foarte mișto și încet-încet am ajuns să avem pe lângă scena din film și piesa pe trailer, plus alte inserții de piese The Amsterdams pe parcursul filmului. Abia aștept să văd filmul în cinema”, a spus solistul trupei The Amsterdams, Andrei Hațegan.

Formația The Amsterdams a fost înființată în 2005, abordând un mix eclectic de indie, rock și pop. Trupa a concertat în deschiderea unor formații renumite, precum The Cranberries, Wolf Parade și Handsome Furs, susținând concerte în Marea Britanie, India, Croația, Franța, Spania, Italia și Ungaria.

The Amsterdams a lansat până acum trei albume: „Adolessons” (2009), „Electromagnetica” (2011), „Winds Apart” (2013). Săptămâna trecută, grupul a lansat cel de-al doilea single de pe noul album - „Arrows” - prin intermediul casei de discuri Universal Music Romania.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Adrian Titieni, Bogdan Albulescu, Alina Grigore, dar și actori neprofesioniști din cadrul școlii de actorie InLight - Robi Urs, Cristina Olteanu, Miruna Dumitrescu, Liviu Vizitiu, Mihaela Perianu.

Scenariul a fost scris de Adrian Sitaru și Alina Grigore.

