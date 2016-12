IMDb: Cele mai bune 25 de filme, pentru a marca 25 de ani de la înfiinţarea platformei online

Platforma online Internet Movie Database (IMDb) a întocmit o listă cu cele mai bune 25 de filme - câte unul pentru fiecare dintre anii săi de existenţă -, bazându-se pe calificativele acordate de peste 250 de milioane de utilizatori, de-a lungul timpului, informează premiere.fr.

Regizorul Cristopher Nolan are cele mai multe filme incluse în lista IMDb, cinci - "Memento" (2000), "Batman - Începuturi / Batman Begins" (2005), "Cavalerul negru / The Dark Knight" (2008), "Începutul / Inception" (2010) şi "Interstellar: Călătorind prin univers / Interstellar" (2014) -, urmat de Martin Scorsese, cu trei filme - "Băieţi buni / Goodfellas" (1990), "Cârtiţa / The Departed" (2006) şi "Lupul de pe Wall Street / Wolf of Wall Street" (2013), şi Quentin Tarantino, tot cu trei - "Profesioniştii crimei / Reservoir Dogs" (1992), "Ticăloşi fără glorie / Inglourious Basterds" (2009) şi "Django dezlănţuit / Django Unchained" (2012).

Trei filme ale lui Peter Jackson se află, de asemenea, în clasament - franciza "Stăpânul inelelor / Lord of The Rings", cu lungmetrajele lansate în anii 2001, 2002, respectiv 2003.

Cu câte două filme se regăsesc pe lista Internet Movie Database, potrivit calificativelor utilizatorilor acestui site, David Fincher, cu "Se7en" (1995) şi "Fight Club" (1999), şi Steven Spielberg, cu "Lista lui Schindler / Schindler's List" (1993) şi "Salvaţi soldatul Ryan / Saving Private Ryan" (1998).

Pe listă se mai află "Tăcerea mieilor / The Silence of the Lambs" (1991), de Jonathan Demme, "Închisoarea îngerilor / The Shawshank Redemption" (1994), de Frank Darabont, "Fargo" (1996), de Joel şi Ethan Coen, "Viaţa e frumoasă / La vita e bella" (1997), de Roberto Benigni, "Strălucirea eternă a minţii neprihănite / Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), de Michel Gondry, "În sălbăticie / Into the Wild" (2007), de Sean Penn, şi "Invincibilii / Intouchables" (2011), de Olivier Nakache şi Eric Toledano.

Platforma IMDb (Internet Movie Database), deţinută din 1998 de Amazon.com, a fost creată de englezul Colin Needham, în 1990. Oferă detalii despre filme, programe de televiziune, jocuri video, dar şi biografii şi cronici. Pentru o taxă anuală, echipele de producţie pot încărca informaţii şi fotografii legate de propriile proiecte.

În luna septembrie, platforma deţinea o bază de date ce cuprindea 3,4 milioane de titluri (care includeau şi episoade de seriale), 6,7 milioane de personalităţi şi 60 de milioane de utilizatori înregistraţi.