Impozitul progresiv nu-i gaură-n cer

Trecerea la cote progresive de impozitare ar reduce masiv inegalitățile și ar forța economia să devină competitivă, apreciază BNR. Și-n plus, nu e mare dramă - cineva care câștigă 20.000 lei va plăti impozit de 3.970 lei, față de 3.200 lei în prezent. Cine câștigă sub 7.000 lei ar plăti tot 16%. În opinia economistului-șef al BNR, Valentin Lazea, Guvernul ar trebui să stabilească praguri de impozitare rezonabile și crescătoare, nu descrescătoare, ca-n prezent.

Trecerea la impozitarea progresivă va forța economia României să devină competitivă, prin calitate și personalizare a produselor și serviciilor, chiar dacă într-o primă etapă va pierde din avantajul fiscal, apreciază economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea - „Acest mod de impozitare a funcționat cu succes în România, în perioada 2001 - 2004, când economia se pregătea să intre în UE și se realizau reforme structurale serioase“. Trecerea la cota unică de impozitare, începând din 2005, a fost generată de concurența fiscală a altor state din zonă - „Măsura a fost prezentată în mod populist ca avantajând toate grupele de contribuabili, deși cei care încasau venituri mai mari și din mai multe surse aveau să câștige incomparabil mai mult decât cei care încasau venituri mai mici și din mai puține surse. Rezultatul pozitiv a fost păstrarea unei anumite competitivități a României. De asemenea, măsura a lăsat mai mulți bani la dispoziția firmelor și cetățenilor, teoretic pentru investiții, dar, în practică, pentru stimularea unui consum nesustenabil, așa cum s-a văzut în criza din 2008 - 2010“. Pe de altă parte, efectul negativ al cotei unice a fost creșterea masivă a inegalității - „Totodată, sursele de venituri ale bugetului au slăbit, iar România are nevoie de o creștere a lor, spre media comunitară, nicidecum de o diminuare a lor“. În opinia lui Lazea, este important ca Guvernul să stabilească rate de impozitare rezonabile și crescătoare, nu descrescătoare, așa cum face în prezent, „sărăcind un buget deja văduvit de resurse“ - „De exemplu, un sistem cu impozite de 16% (pentru veniturile globalizate mai mici de 7.000 lei), de 20% (pentru cele cuprinse între 7.000 și 15.000 lei) și de 25% (pentru ce depășește 15.000 lei) nu ar fi inechitabil. Este important de subliniat că ratele mai mari nu se aplică veniturilor totale, ci doar sumelor care depășesc un anumit nivel. Spre exemplu, o persoană care, prin globalizare, ar câștiga 20.000 lei, în loc să plătească impozit de 16% (adică 3.200 lei), ar achita 16% pentru primii 7.000 lei, plus 20% pentru următorii 8.000 lei, plus 25% pentru ultimii 5.000 lei. În total, 3.970 lei. Să recunoaștem, nu este o gaură în cer, pentru care să se facă multă tevatură“.