Incendiu la New York: Trei dintre clădirile avariate s-au prăbușit

Trei clădiri din cartierul East Village al metropolei New York s-au prăbușit după ce au fost cuprinse de foc ieri în urma unei posibile explozii de gaz, provocând rănirea a 19 persoane, dintre care patru sunt în stare gravă, au anunțate autoritățile locale, citate astăzi de Reuters. Deflagrația puternică a zguduit zona rezidențială din districtul Manhattan. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat într-o conferință de presă că datele preliminare ale anchetei indică drept cauză a incidentului o explozie în rețeaua de distribuție a gazului. Un purtător de cuvânt al Departamentului de pompieri din New York a explicat că trei din clădirile afectate de incendiu s-au prăbușit ''total sau parțial'', iar în cea de-a patra focul a cuprins doar părți izolate. Cele patru blocuri aveau în total 49 de apartamente, potrivit unui purtător de cuvânt al Crucii Roșii Americane, prezent la locul incidentului. În clădirea unei școli primare din apropiere autoritățile au creat un centru de relocare pentru localnicii sinistrați. Astăzi, pompierii new-yorkezi încercau să stingă și un alt incendiu, la o clădire de șase etaje situată la 5 kilometri nord de locul primului incident, adaugă sursa citată.