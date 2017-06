IPS Teodosie află luni dacă va fi arestat la domiciliu

15:55:31 / 22 Mai 2017

SA CAUTAM LA GRESELILE NOASTRE SI SA NE INDREPTAM, SA NUMAI GRESEASCA SI ALTZII, SA FIM UN EXEMPLU DE LUAT DE CATRE SEMENII NOSTRI !

TU, " NICULE DURU ", CAT AI FURAT, PUNETZI IN MINTE ACEASTA INTRBARE : OARE CAT AM FURAT IN VIATZA ASTA, CA HOTZUL ARE IN MINTE SI VORBESTE / GANDESTE TOT TIMPUL NUMAI DESPRE FURAT, CEL / CEA CARE DESFRANEAZA, VORBESTE DOAR DE DESFRANARE, CEL / CEA CARE ESTE CINSTIT / CINSTITA VORBESTE DOAR DESPRE CINSTE SI ASA MAI DEPARTE, DECI, CEL CARACTERIZEAZA PE FIECARE OM, DESPRE AIA VORBESTE SI GANDESTE, CA ALBINA CAUTA FLORILE, GANDESTE LA CE ESTE FRUMOS SI CAUTA MIROSUL PLACUT AL FLORILOR, IAR MUSCA GANDESTE LA MIROSUL URAT, TINDE LA IMPUTZICIUNE SI CAUTA GUNOAIELE ?! DECI, SA PUNEM INTREBAREA, CU CINE VREM SA NE ASEMANAM, CU : ALBINA ORI CU MUSCA ?!