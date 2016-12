Irina Begu ratează duelul cu Cehia, din Fed Cup

A doua tenismenă ca valoare din echipa României de Fed Cup, Irina Begu, locul 31 WTA, nu va putea juca în partida cu Cehia, programată în perioada 6-7 februarie, la Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale competiției, din cauza unei accidentări la genunchi. „Mi-aș fi dorit să vă dau o veste bună, însă problema de la genunchi încă nu a trecut și perioada mea de refacere va mai dura! Cu părere de rău, trebuie să vă anunț că nu voi putea fi prezentă la Cluj alături de fete. Fed Cup a însemnat întotdeauna foarte mult pentru mine. Am trăit momente unice și extrem de frumoase atunci când am putut să-mi reprezint țara oriunde am jucat, cu atât mai mult în fața publicului românesc! Le urez fetelor multă baftă și sunt alături de ele! Hai România!”, a transmis Begu pe pagina sa de Facebook. Este a doua tenismenă tricoloră care nu poate evolua în duelul cu deținătoarea trofeului, după Alexandra Dulgheru, locul 61 WTA, care nu a putut onora convocarea tot din cauza unor probleme la genunchi. În aceste condiții, căpitanul nejucător Alina Tecșor a decis să o convoace de urgență pe Raluca Olaru, aflată pe locul 49 WTA la dublu. „Intru în echipă pentru proba de dublu”, a confirmat Olaru.

Drept urmare, pentru meciurile de simplu, România se va baza pe constănțeanca Simona Halep, locul 2 WTA, care a decis să-și amâne intervenția chirurgicală pentru corectarea unei deviații de sept nazal pentru a putea juca în Fed Cup, și Monica Niculescu, locul 40 WTA, în timp ce la dublu vor evolua Niculescu și Olaru.

