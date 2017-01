Iurie Leancă își dorește să redevină premierul Republicii Moldova

Fostul premier de la Chișinău Iurie Leancă, în prezent lider al Partidului Popular European din Moldova, își dorește să devină din nou prim-ministru, cu condiția să aibă sprijin parlamentar, potrivit declarațiilor sale făcute în cadrul unei emisiuni televizate și preluate de agenția IPN.

''Doresc să revin, am motivație puternică. Dar condiția principală este ca să am sprijin parlamentar. Nu cum s-a întâmplat în mandatul anterior, când eram blocat chiar de colegii din propriul partid (la acea vreme, Partidul Liberal Democrat, n.red). Pentru ca să accept, trebuie ca mai întâi să fie formată o majoritate parlamentară'', a afirmat Iurie Leancă, în contextul în care Republica Moldova nu are guvern de la sfârșitul lunii octombrie, iar formațiunile politice nu au ajuns până în prezent la o înțelegere pentru crearea unei alianțe.

Liderul PPEM s-a pronunțat împotriva alegerilor anticipate, deși rezultatele ultimelor sondaje sunt favorabile pentru formațiunea sa. 'Sondajele arată că avem șansa de a câștiga 10-12% din voturi. Vă asigur că avem un potențial de creștere, avem o echipă de oameni integri, care nu au fost în politică. În caz de anticipate, am obține de la 15 până la 25 de mandate. Dar, în calitate de politician, consider că prevalează interesul național, nu cel îngust de partid'', a declarat Iurie Leancă.

El a subliniat totodată că nu există alternativă la o coaliție în formatul Partidul Democrat — Partidul Liberal Democrat — Partidul Liberal — grupul parlamentar al deputaților neafiliați (grupul Leancă). ''Nu putem face o coaliție cu PCRM (Partidul Comuniștilor). Cu ei nu poți realiza obiectivul integrării europene. Cu atât mai mult cu socialiștii. Cred că mai există șansa să prevaleze rațiune'', a apreciat fostul premier.

Iurie Leancă a deținut funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în perioada mai 2013 — februarie 2015. Anterior, el a fost ministru de externe în timpul celor două guverne conduse de liderul PLDM, Vlad Filat, care se află în prezent în arest preventiv sub acuzații de corupție. Iurie Leancă a părăsit în februarie 2015 Partidul Liberal Democrat, după ce nu a reușit să obțină în parlament voturile necesare pentru un nou mandat în fruntea guvernului. Ulterior, el și-a lansat propriul partid — Partidul Popular European din Moldova.