Kanye West, acuzat de plagiat

Cineastul argentinian Gaspar Noé i-a acuzat pe rapperul Kanye West şi regizorul Hype Williams că au plagiat filmul său ”Enter The Void” (2009) atunci când au realizat videoclipul piesei ”All Of The Lights”. Similarităţile dintre cele două producţii au fost semnalate prima dată încă din 2011, de mai mulţi critici de specialitate, fani, dar şi de Tom Kan, artistul care a realizat secvenţa grafică aferentă titlului filmului ”Enter The Void”, însă Gaspar Noé a preferat să nu se pronunţe în această chestiune, până de curând. Într-un interviu acordat pentru ”The Daily Beast”, Gaspar Noé spune că a fost foarte surprins atunci când a remarcat acele asemănări şi chiar şocat atunci când a observat că Hype Williams şi-a trecut numele pe genericul videoclipului, folosind acelaşi tip de litere pe care el le utilizase în titlul filmului său din 2009.

”All Of The Lights” a fost lansat de rapperul american Kanye West pe 25 noiembrie 2010. A fost al patrulea single de pe cel de-al cincilea album de studio al cântăreţului, ”My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010). Single-ul a fost produs de Kanye West şi include secvenţe muzicale cu vocile altor artişti celebri, precum Rihanna, John Legend, Alicia Keys, Elton John, Fergie, Drake, Kid Cudi, The-Dream şi Elly Jackson. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, ”Graduation”, a fost unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West este câştigător a 21 de premii Grammy. Cel mai recent album al său este ”Yeezus”, lansat în iunie 2013.

Gaspar Noé, în vârstă de 57 de ani, stabilit în Franţa, a realizat numeroase scurtmetraje, videoclipuri - lucrând, între alţii, cu Nick Cave, Animal Collective şi Placebo - şi patru lungmetraje de ficţiune, care i-au adus numeroase nominalizări la festivaluri de gen, premii şi recunoaşterea internaţională. Cineastul argentinian a fost prezent în toamna acestui an în România, unde şi-a prezentat cel mai nou film, ”Love”, în cadrul evenimentului Les Films de Cannes à Bucarest.

