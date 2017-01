Kobe Bryant, cel mai iubit de fani

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, care se va retrage din activitate la finalul sezonului, a fost selecţionat pentru a 18-a oară în carieră pentru All Star Game, meciul vedetelor din NBA, informează presa americană. Kobe Bryant, în vârstă de 37 de ani, a primit cele mai multe voturi din partea fanilor, peste 1,8 milioane. Bryant a fost selecţionat pentru a 17-a oară consecutiv, dar va participa la All Star Game pentru prima dată după 2013. În 2014 şi în 2015 el a avut probleme din cauza accidentărilor și nu a putut juca în All Star Game.

Din echipa Conferinţei de Vest vor mai face parte - ca titulari - Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Stephen Curry (Golden State Warriors) şi Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder). Pentru echipa Conferinţei de Est vor evolua ca titulari Dwyane Wade (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Paul George (Indiana Pacers) şi Carmelo Anthony (New York Knicks). Ediţia din acest an a All Star Game va avea loc în data de 14 februarie, la Toronto

Citește și:

Kobe Bryant nu va participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro