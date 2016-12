Kvitova, atacată cu un cuțit în propria casă

Tenismena cehă Petra Kvitova, dublă câștigătoare la Wimbledon, a fost rănită cu un cuțit, marți dimineață, de un hoț, în casa sa din orașul Prostejov. „Petra Kvitova a fost atacată în apartamentul său în cursul dimineții. Este vorba de o infracțiune întâmplătoare, nimeni n-a vrut s-o agreseze sau s-o jefuiască pe ea anume. A fost rănită cu un cuțit în timpul tentativei de furt. Viața sa nu este în pericol, acum este tratată de medici”, a declarat purtătorul de cuvânt al nr. 11 mondial, Karel Tejkal. Ziarul ceh „Dnes” susține că jucătoarea a suferit tăieturi la mâna stângă. Ulterior, Kvitova a declarat pe Twitter că se consideră norocoasă că este în viață. „Încercând să mă apăr, am fost rănită rău la mâna stângă. Sunt zdruncinată, dar sunt norocoasă că sunt în viață. Rana este gravă și va trebui să văd niște specialiști, dar, cum știți, sunt puternică și voi lupta cu această problemă”, a spus Kvitova.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că nu va putea participa la viitoarea ediție a Cupei Hopman din cauza unei accidentări la un picior. Ea spera să poată concura în turneul de la Sydney, care va începe la 8 ianuarie.

FEDERER SE ÎNTOARCE PE TEREN

Tenismanul elvețian Roger Federer, fost nr. 1 mondial, și-a confirmat participarea la Cupa Hopman, competiția pe echipe naționale mixte, care va debuta pe 1 ianuarie în orașul australian Perth. În vârstă de 35 ani, Federer nu a disputat niciun meci în ultimele luni, după eliminarea din semifinale la Wimbledon. După turneul londonez, campionul din Țara Cantoanelor, cu 17 titluri de Grand Slam în palmares, a decis să pună capăt sezonului pentru a se recupera după o leziune suferită la genunchiul stâng. „Știu că nu ați avut prea multe vești din partea mea în timp ce m-am aflat în recuperare. Sunt nerăbdător să revin în luna ianuarie, la Cupa Hopman. Mă simt sănătos și fericit”, a precizat Federer într-un mesaj adresat fanilor săi, cărora le oferă posibilitatea de a-l vedea în direct, pe Twitter și Periscope, în timpul antrenamentului pe care îl va efectua joi, în Dubai.

