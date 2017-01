Lista nominalizărilor la Premiile César 2017. Prezenţe româneşti

Lungmetrajul "Elle", în regia lui în Paul Verhoeven, un thriller despre viol, cu Isabelle Huppert, dar şi comedia suprarealistă "Ma Loute", în regia lui Bruno Dumont, figurează printre peliculele nominalizate la premiul César pentru cel mai bun film. Anunţul a fost făcut miercuri, de Academia Premiilor César. Cele mai prestigioase trofee din cinematografia franceză vor fi decernate pe 24 februarie.

„ELLE” Lungmetrajul "Elle", în regia lui Paul Verhoeven, a câştigat trofeul Globul de Aur pentru "cel mai bun film străin" la cea de-a 74-a gală a premiilor Globul de Aur. De asemenea, Isabelle Huppert a primit o nominalizare şi la Premiile Oscar 2017 pentru rolul din "Elle". În thriller-ul "Elle", Huppert interpretează rolul lui Michèle, o femeie de carieră ce pare indestructibilă. Șefă a unei companii de jocuri video, ea pare să se comporte la fel de distant și de crud și în viața sa personală, nu doar în cea profesională. Faptul că este atacată în propria casă îi schimbă viața pentru totdeauna. Când îl găsește pe bărbatul care a asaltat-o, amândoi sunt atrași într-un joc curios și incitant - un joc cu reguli, care poate degenera în orice moment.

"MA LOUTE" Scenele bulversante din comedia neagră "Ma Loute", film ce a figurat anul trecut şi în competiția de la Cannes, în regia copilului teribil al cinematografiei franceze, Bruno Dumont (faimos pentru „P’tit Quinquin“ şi „L’Humanité“), i-au făcut pe jurnaliştii francezi să remarce: „E o poveste „Romeo și Julieta“ a la canibali și consangvini”, titrează „Le Monde“, apreciind umorul și stilul unic ale lui Dumont. În centrul filmului de epocă este o devoratoare poveste de dragoste între Ma Loute, fiul unei familii de pescari, și Billie, fiica unor burghezi bogați și decadenți. Distribuția e unul dintre atuuri: Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent și Raph.

Printre celelalte lungmetraje nominalizate la aceeaşi categorie se remarcă "Mal de pierres / From the Land of the Moon" (r. Nicole Garcia), cu Marion Cotillard și Louis Garrel pe afiș, care vorbeşte despre pasiuni interzise. Cotillard joacă rolul unei tinere căreia părinții i-au ales soțul și care se încăpățânează să-și trăiască visul de a găsi iubirea adevărată într-o epocă în care acest lucru e considerat scandalos. Sau semn de nebunie. Lungmetrajele "Divines", "Frantz", "Les Innocentes" şi "Victoria" completează categoria "cel mai bun film".

"CEL MAI BUN FILM STRĂIN" În categoria "cel mai bun film străin" figurează filmul "Bacalaureat", în regia românului Cristian Mungiu, despre care s-a scris în „The Guardian“ că este „un studiu de observaţie de 5 stele despre compromisul birocratic din România, realizat cu minuţiozitate şi subtilitate”. Lungmetrajul, care îi are în rolurile principale pe Adrian Titieni și Maria Drăguș, spune povestea unui doctor dintr-un mic oraș de provincie care trebuie să decidă care e cea mai bună cale de urmat pentru copilul lui în contextul societății românești de astăzi. Din distribuția filmului fac parte și actorii Vlad Ivanov, Lia Bugnar, Rareș Andrici, și Tudor Smoleanu.

Totodată, lungmetrajul "Toni Erdmann", produs de românca Ada Solomon şi filmat la Bucureşti, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun film străin" la Premiile César 2017, după ce a primit o nominalizare şi la Premiile Oscar 2017. Lungmetrajul "Toni Erdmann" tratează tema obsedantă a momentului, ruptura drastică între generaţii. Tatăl parcurge distanţa între Germania în România doar pentru a echilibra viaţa fără sens a fiicei sale. Cum se spune, face totul pentru ea. Discret sau intruziv, o urmăreşte pas cu pas în viaţa sa corporatistă din România. Drog, eşec sentimental, tranzacţii eşuate, party-uri trăznite, toate îl au drept martor "din umbră" pe tatăl care îi spune fetei sale că viaţa merită trăită şi trebuie trăită altfel.

"I, DANIEL BLAKE" Alt film nominalizat la această categorie este "I, Daniel Blake", în regia lui Ken Loach, care a obţinut în 2016 distincţia Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Extrem de activ la venerabila vârstă de 80 de ani, Ken Loach este unul dintre cei nouă regizori care au câștigat marele trofeu al Festivalului de la Cannes de două ori - prima dată în 2006, cu „The Wind that Shakes the Barley“. Este unul dintre regizorii favoriți ai Cannes-ului, cu peste 15 filme prezentate pe Croisette, din 1970 încoace. Cineast al nedreptății și inegalității sociale, Ken Loach s-a preocupat dintotdeauna de soarta muncitorilor. „I, Daniel Blake este unul dintre cele mai bune filme ale lui Loach”, scrie „Variety“. Împreună cu scenaristul său dintotdeauna, Paul Laverty, regizorul a călătorit prin Scoția pentru a documenta cât mai îndeaproape problemele din sistemul social. Așa a apărut Daniel Blake, excelent interpretat de actorul Dave Johns, un tâmplar de 59 de ani din Newcastle silit să se retragă după o criză cardiacă și să ceară, pentru prima dată, ajutorul statului. Urmează un traseu kafkian, cu drumuri la agenția pentru locuri de muncă, chestionări nesfârșite despre starea de sănătate și stagii de calificare. „Cred că ciocnirea cu o birocrație nemiloasă e un subiect care trece dincolo de granițe, oricine înțelege frustrarea de a fi prins constant între call center-uri, de vorbă cu oameni care nu-ți dau ajutorul de care ai nevoie”, declara Ken Loach.

CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ Judith Chemla (Une Vie) Marion Cotillard (Mal de pierres), Virginie Efira (Victoria), Marina Foïs (Irréprochable), Isabelle Huppert (Elle), Sidse Babett Knudsen (La fille de Brest) şi Soko (La danseuse) sunt artistele nominalizate la premiul César pentru cea mai bună actriţă.

CEL MAI BUN ACTOR La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi François Cluzet (Médecin de campagne), Pierre Deladonchamps (Le fils de Pierre), Nicolas Duchauvelle (Je ne suis pas un salaud), Fabrice Luchini (Ma Loute), Pierre Niney (Frantz), Omar Sy (Chocolat), Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde).

CEL MAI BUN REGIZOR Bertrand Bonello (Nocturama), Olivier Assayas (Personal Shopper), Bruno Dumont (Ma Loute), Paul Verhoeven (Elle), Houda Benyamina (Divines), Mia Hansen-Love (L’Avenir), Katell Quillévéré (Réparer les vivants) şi Alain Guiraudie (Rester vertical) au fost nominalizaţi la categoria "cel mai bun regizor".

La gala de decernare a Premiilor César de pe 20 februarie, actorul francez Jean-Paul Belmondo, în vârstă de 83 de ani, va fi recompensat cu un trofeu onorific pentru întreaga carieră.