Locuiesc abuziv pe un teren de pe care nu vor să plece

Aproximativ 40 de familii din Năvodari (cartierul Midia Sat), care și-au construit locuințe pe un teren ce nu le aparține, sunt într-o situație ingrată. Au fost notificate de Primărie că trebuie să demoleze barăcile în care locuiesc. Și asta pentru că autoritatea locală a început să sistematizeze zona și să lotizeze terenurile pentru a le da tinerilor năvodăreni care vor să-și construiască o locuință. Având în vedere că vor rămâne fără un acoperiș deasupra capului, cei mai mulți dintre cei în cauză au mers dis de dimineață la Primărie pentru a sta de vorbă cu primarul Năvodariului, Nicolae Matei, în încercarea de a găsi o soluție. „Stăm aici de mai bine de 15 ani. Avem buletine în Năvodari cei mai mulți dintre noi. Acest teren era o mlaștină acum mulți ani când ne-am mutat în zonă. Atunci am cărat pământ pentru a stabiliza terenul“, a declarat Mariana Dudău, unul dintre locuitorii zonei. Recunosc cu toții că nu au acte pe terenuri ori case și că stau acolo abuziv, însă spun că nu au altă soluție. Nu au bani pentru a se muta cu chirie, abia au cu ce să se întrețină și să-și ducă zilele. În plus, mulți dintre ei sunt bolnavi, au copii în îngrijire și nu ar putea să suporte povara unor chirii oricât de mici ar fi ele. „Eu am diabet, am suferit un infarct, am la activ deja o operație la inimă și pensia pe care o iau o dau pe toată pe medicamente. Dacă ar trebui să plătesc chirie nu aș mai avea cu ce să-mi iau medicamentele și nu pot trăi fără ele. În plus, noi am plătit acum câțiva ani impozit pe aceste terenuri“, a mai spus Mariana Dudău. Oamenii s-au întâlnit cu primarul, iar discuția a fost una tranșantă, dar civilizată. Așa se face că părțile au ajuns la un numitor comun foarte repede. Casele nu vor fi demolate deocamdată în măsura în care ele nu se află în locurile în care urmează să fie amplasați stâlpii pentru iluminatul public ori pe terenurile ce ar urma să constituie în viitor drumurile din cartier.

CONDIȚII PENTRU UN CARTIER CIVILIZAT Explicația primarului are sens în măsura în care proiectul administrației locale este unul destul de amplu. Consiliul Local a aprobat un Plan Urbanistic Zonal și în acel cartier a început sistematizarea. Întreaga zonă va fi parcelată și se va transforma într-un cartier civilizat cu 300 de loturi de casă a câte 400 de mp. Jumătate dintre ele vor fi distribuite tinerilor din Năvodari care fac dovada că pot construi o locuință, conform afimațiilor primarului. El spune că nu a fost ignorată nici problema celor din zonă. „Oamenii de acolo trăiesc în condiții precare - fără apă, fără curent electric, fără absolut nimic. Este inuman. Acum le vom oferi aceste condiții și vom face verificări pentru a vedea câți dintre ei se încadrează în condițiile impuse de noi pentru a le oferi câte un lot de casă la marginea cartierului spre Năvodari“, a declarat Matei. Mai mult decât atât, autoritatea locală va oferi proiectul de casă, va scuti beneficiarii de plata autorizației de construcție, ei rămânând să acopere costul construcțiilor. Chiar și așa, oamenii spun că nu vor avea bani pentru a ridica acele construcții după modelul impus de Primărie și că, cel mult, vor putea să-și mute cocioabele pe acele loturile pe care le vor primi, însă nu vor să accepte nici ideea de a le fi repartizată o locuință socială. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu aceste familii atunci când vor trebui să-și demoleze construcțiile.