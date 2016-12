Mai mulți tigri trăiesc în curțile oamenilor decât în sălbăticie

Una dintre cele mai mari populații de tigri din lume trăiește în SUA, în captivitate, nu în sălbăticie, numărând circa 5.000 de tigri, față de cei 3.200 de tigri care trăiesc la nivel global în sălbăticie, a informat worldwildlife.org, ieri, când s-a sărbătorit Ziua Internațională a Tigrului.

În octombrie 2011, un proprietar de menajerie exotică și-a pierdut animalele în comunitatea locală din Zanesville, Ohio, fiind nevoit să împuște peste 10 tigri captivi și alte animale. La un an după această tragedie, World Wide Fund for Nature (WWF) a fost printre mai multe organizații care au depus o petiție comună la United States Department of Agriculture (USDA), cerând interzicerea contactelor publice cu puii de tigru. Inițiatorii sperau că acest lucru va contribui la asigurarea siguranței publice, la diminuarea fenomenului de creștere a tigrilor captivi, la simplificarea urmăririi și opririi delictelor împotriva faunei sălbatice, prin prevenirea introducerii tigrilor captivi în comerțul ilegal cu specii sălbatice. Continuarea unui management superficial al populației de tigri captivi înseamnă ca mii de astfel de feline mari să fie încă descoperite în curțile și apartamentele urbane, în spectacole de circ, în camioane și facilități de reproducere private. Numai 6% din populația de tigri captivi din SUA locuiește în grădini zoologice și în alte facilități acreditate de Asociația Grădinilor Zoologice și a Acvariilor. Restul se găsesc în mâini private, unele reglementate de Departamentul Agriculturii din SUA, altele sub reglementare de stat, iar unele în afara oricărei reglementări. În multe jurisdicții ale statelor federale, oamenii pot păstra în mod legal un tigru pe proprietatea lor, fără a raporta acest lucru oficialilor locali sau vecinilor. În unele state, este mai ușor să cumperi un tigru decât să adopți un câine de la un adăpost local de animale! Lipsa de reglementări cu privire la tigrii captivi reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței publice. Supravegherea superficială a acestui fenomen înseamnă că tigrii pot avea acces în zone care nu pot fi securizate adecvat. Oficialii sunt rareori în măsură să determine cât de mulți tigri sunt în captivitate în interiorul granițelor unui stat sau cui aparțin și ce se întâmplă cu părți din corpul lor, foarte apreciate pe piața neagră, atunci când mor. Atunci când proprietarii și crescătorii de tigri nu sunt monitorizați, tigrii captivi devin ținte ușoare pentru vânzările de pe piața neagră, iar aceste vânzări ajung să pună în pericol populațiile sălbatice. Comerțul ilegal cu produse derivate de la tigri captivi stimulează cererea, în special pentru tigrii din sălbăticie. Cu cât cererea este mai mare, cu atât vor fi vânați ilegal mai mulți tigri sălbatici.

WWF și rețeaua de monitorizare a comerțului cu animale sălbatice TRAFFIC au fost printre primele care în 2008 au tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa de reglementări în ceea ce privește captivitatea tigrilor. De atunci, ele au cerut interzicerea posesiei private a felinelor mari cum sunt tigrii și leii și au cerut ca persoanele care au nevoie pe moment de astfel de animale să le înregistreze. Dar SUA se îndreaptă în direcția cea bună, remarcă worldwildlife.org. La comitetul senatorial pentru mediu și lucrări publice a avut loc o audiere, la 16 iulie 2014, cu privire la o lege care reglementează deținerea de feline mari și asigură protecția publică față de astfel de situații. Legea restrânge foarte mult dreptul de proprietate privată asupra felinelor mari din SUA și previne faptul ca persoane private să le dețină ca animale de companie. La începutul acestui an, președintele Obama a anunțat prima strategie națională pentru combaterea traficului de animale sălbatice, care va face ca identificarea delictelor împotriva faunei sălbatice să fie o prioritate națională pentru mai mult de o duzină dintre agențiile federale din SUA.