Mini-partidele aspiră la fotoliul de primar al Constanței

08:31:28 / 27 Februarie 2016

RACUL,BROASCA SI O STIUCA

Intr-o zi s-au apucat , de pe mal in rau sa duca , un sac cu grau incarcat . . . . .Sa precizam ca aceste partidulete nu sunt " de buzunar " ci " pentru buzunar ". Daca e sa alegem un primar care sa reprezinte ideologiile , doctrinele si programele celor trei ( interesele cetatenilor nu intra in discutie ) cel mai potrivit este dl TAPLIUC , unul din marii intelectuali si politicieni ai secolului si orasului nostru . Un lucru este cert : numarul mare de partide , partidulete si alte facaturi de acest gen demonstreaza nivelul scazut al democratiei in Romania si indiferenta cetatenilor fata de politica si politicianism .