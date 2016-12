Mircea Lucescu, curtat de Trabzonspor

Clubul turc Trabzonspor a anunţat, sâmbătă, că îşi doreşte ca Mircea Lucescu să preia postul de antrenor principal după ce îi va expira contractul cu Şahtior Doneţk, dar, pentru a nu afecta situaţia românului, subiectul este încheiat din partea sa până la terminarea actualului acord al tehnicianului. „Se ştie că ne dorim şi ne străduim să îl aducem pe Mircea Lucescu la Trabzonspor, după ce îi va expira contractul cu Şahtior Doneţk. După cum se ştie, Şahtior Doneţk este angrenată în Europa League şi în campionatul Ucrainei. Pentru a nu afecta relaţia pe care o are Mircea Lucescu cu echipa sa până la expirarea contractului din partea noastră subiectul este încheiat”, se arată în comunicatul postat pe site-ul grupării din Trabzon.

Presa turcă a scris în ultimele zile că Lucescu ar fi ajuns la un acord de principiu cu Trabzonspor, informaţie dezminţită de tehnician pe site-ul oficial al clubului Şahtior. „Vreau să fie foarte clar: nu am promis nimic nimănui, nu am discutat cu nimeni. Am un contract cu Şahtior, care expiră în luna mai, iar în mai voi decide ce voi face mai departe. Pentru mine a fost, este şi va fi o singură prioritate: Şahtior. Am trăit multe momente frumoase cu Şahtior şi nu vor fi uitate niciodată”, a declarat Mircea Lucescu, care antrenează pe Şahtior Doneţk din 2004. Tehnicianul român a pregătit în Turcia pe Galatasaray (2000-2002) şi Beşiktaş (2002-2004).

